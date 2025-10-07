закрыть
ISW: Россия вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО

1
  • 7.10.2025, 9:50
  • 3,106
ISW: Россия вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО

Названы цели Кремля.

Кремль создает условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО.

Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки — «Фазу 0» — своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики отмечают, что 6 октября Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания планирует организовать нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

«Заявление СВР от 6 октября следует за аналогичными ложными заявлениями СВР в отношении европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели СВР стала чаще делать подобные заявления, что свидетельствует о новой схеме согласованных действий», - пишут аналитики.

Они подчеркивают, что Россия, по всей видимости, ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств. При этом с осени 2025 года российские атаки значительно увеличились – наиболее заметным признаком стали вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО:

«Эта модель организованной деятельности предполагает, что Россия вступила в первую фазу подготовки — «Фазу 0» — для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия в настоящее время участвует, например, к будущей войне НАТО-Россия».

В тоже время ISW в настоящее время не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне или в какие сроки может это сделать.

«Россия реализует долгосрочные планы, которые, по оценке ISW, могут быть частью подготовки к войне между НАТО и Россией в будущем, такие как реструктуризация российских военных округов на западной границе и наращивание военных баз на границе с Финляндией. ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО в настоящее время», - отмечают они.

Главные цели России

При этом указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

«Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы добиться уступок в своей войне против Украины и возможной будущей войне с НАТО… Россия также пытается подтолкнуть Европу к сокращению или прекращению ее текущих усилий по укреплению своей обороны из опасения, что эти усилия спровоцируют российские нападения… Кремль создает условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО», - подчеркивают аналитики.

