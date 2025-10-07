В США продолжился шатдаун 2 7.10.2025, 9:59

Сенат снова не смог принять законопроект о финансировании правительства.

США вошли во вторую неделю частичной приостановки работы федерального правительства после того, как Сенат не смог принять ни один из двух конкурирующих законопроектов по восстановлению финансирования федеральных учреждений.

Об этом сообщает The Guardian.

Пятое голосование в Сенате по республиканскому законопроекту, который должен был бы возобновить работу правительства, завершилось с результатом 52 против 42 голосов, что значительно ниже необходимых 60 для принятия. Предложение демократов было отклонено голосованием по партийной линии - 50 против 45.

Из-за нехватки финансирования многие государственные агентства и ведомства остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск. Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил:

«После пяти неудачных голосований республиканцы должны понять, что они не могут двигаться вперед, если мы не придем к двухпартийному согласию по решению кризиса в области здравоохранения».

Демократы настаивают, что любой законопроект должен включать уступки в сфере здравоохранения, в частности продолжение налоговых льгот для застрахованных по закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

В то же время президент Трамп допустил возможность переговоров с демократами.

«Сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам. И я говорю о хороших результатах в области здравоохранения», - заявил Трамп.

