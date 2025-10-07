закрыть
7 октября 2025, вторник, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cтраны ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

  • 7.10.2025, 9:17
Cтраны ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

Венгрия сняла свое вето.

Страны Евросоюза договорились ограничить свободное передвижение российских дипломатов внутри объединения в рамках 19-го пакета санкций, сообщили Financial Times (FT) два осведомленных источника. По их словам, Венгрия — последняя страна, выступавшая против этого предложения, сняла свое вето. Согласно инициативе, которую изначально выдвинула Чехия, российские дипломаты, работающие в столицах ЕС, будут обязаны информировать правительства других стран о планах своих поездок, прежде чем пересекать границы.

Такая мера была одобрена в качестве ответа на увеличившееся количество попыток диверсий, которые, по данным европейских разведок, часто осуществляются российскими шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием. «Они (шпионы. — ТМТ) находятся в одном месте, но работают в другом. Разведывательные службы принимающей страны знают, что они задумали, но если они пересекут границу, этой стране может быть сложнее следить за ними», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на данные разведки.

Глава чешского МИДа Ян Липавский отметил, что ЕС должен «строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией». «Для России не существует Шенгена, поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится», — сказал Липавский. До этого Чехия неоднократно призывала к ограничению передвижения российских дипломатов внутри ЕС. 30 сентября Прага запретила въезд в Чехию дипломатам из России и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране.

При этом, как отмечает FT, принятие 19-го пакета санкций ЕС против России может быть осложнено из-за разногласий по поводу предложения Австрии включить в него снятие санкций с бывших активов миллиардера Олега Дерипаски, чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International сумму взыскания в размере 2 млрд евро, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России. По данным FT, на саммите на прошлой неделе около десяти стран ЕС заявили, что не смогут поддержать пакет санкций, если в него войдет предложение Вены. Очередные переговоры по этому вопросу пройдут 8 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников