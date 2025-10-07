Cтраны ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне 7.10.2025, 9:17

Венгрия сняла свое вето.

Страны Евросоюза договорились ограничить свободное передвижение российских дипломатов внутри объединения в рамках 19-го пакета санкций, сообщили Financial Times (FT) два осведомленных источника. По их словам, Венгрия — последняя страна, выступавшая против этого предложения, сняла свое вето. Согласно инициативе, которую изначально выдвинула Чехия, российские дипломаты, работающие в столицах ЕС, будут обязаны информировать правительства других стран о планах своих поездок, прежде чем пересекать границы.

Такая мера была одобрена в качестве ответа на увеличившееся количество попыток диверсий, которые, по данным европейских разведок, часто осуществляются российскими шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием. «Они (шпионы. — ТМТ) находятся в одном месте, но работают в другом. Разведывательные службы принимающей страны знают, что они задумали, но если они пересекут границу, этой стране может быть сложнее следить за ними», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на данные разведки.

Глава чешского МИДа Ян Липавский отметил, что ЕС должен «строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией». «Для России не существует Шенгена, поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится», — сказал Липавский. До этого Чехия неоднократно призывала к ограничению передвижения российских дипломатов внутри ЕС. 30 сентября Прага запретила въезд в Чехию дипломатам из России и обладателям служебных паспортов, которые не имеют аккредитации непосредственно в стране.

При этом, как отмечает FT, принятие 19-го пакета санкций ЕС против России может быть осложнено из-за разногласий по поводу предложения Австрии включить в него снятие санкций с бывших активов миллиардера Олега Дерипаски, чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International сумму взыскания в размере 2 млрд евро, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России. По данным FT, на саммите на прошлой неделе около десяти стран ЕС заявили, что не смогут поддержать пакет санкций, если в него войдет предложение Вены. Очередные переговоры по этому вопросу пройдут 8 октября.

