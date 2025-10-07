Волкер о передаче «Томагавков» Украине: Трамп не любит выглядеть слабым 2 7.10.2025, 10:36

2,426

Курт Волкер

Кремль платит за свой обман.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин обманул американского лидера Дональда Трампа, пообещав начать переговоры о завершении войны, но не выполнил обещание. Об этом Волкер рассказал в интервью Euronews.

По словам дипломата, еще в августе Путин во время разговора с Трампом заверил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта договоренность была достигнута, когда Трамп обсуждал украинский вопрос с европейскими лидерами в Белом доме. Однако российский диктатор так и не пошел на контакт, чем, по словам Волкера, вызвал личное раздражение американского президента.

«Трамп разочарован. Путин пообещал ему, что встретится с Зеленским, но обманул, а Трамп не любит выглядеть слабым, особенно на фоне союзников», - отметил бывший дипломат.

После того как Трамп публично заявил о готовящейся встрече, несколько стран даже выразили готовность принять саммит у себя. Но Кремль с тех пор неоднократно отвергал любые переговоры с Киевом как при участии США, так и без них. Волкер считает, что это унижение может подтолкнуть администрацию Трампа к более решительным шагам, в частности к передаче Украине ракет Tomahawk.

Он отметил, Трамп рассматривает международную политику через призму выгод, и не исключено, что поставки вооружений Украине могут стать частью взаимовыгодной сделки. «Трамп - человек сделок. Если кто-то готов платить, для него это аргумент. Его цель - прекратить войну, снять санкции с России и заработать. Но пока Путин продолжает играть в ложь и шантаж, Белый дом готов действовать иначе», - подчеркнул Волкер.

Американский политик добавил, что обсуждение вопроса о поставках ракет дальнего радиуса действия Киеву может вынудить Путина вернуться к переговорам уже не с позиции силы, а под давлением обстоятельств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com