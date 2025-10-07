Волкер о передаче «Томагавков» Украине: Трамп не любит выглядеть слабым

Волкер о передаче «Томагавков» Украине: Трамп не любит выглядеть слабым2
- 7.10.2025, 10:36
Кремль платит за свой обман.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин обманул американского лидера Дональда Трампа, пообещав начать переговоры о завершении войны, но не выполнил обещание. Об этом Волкер рассказал в интервью Euronews.
По словам дипломата, еще в августе Путин во время разговора с Трампом заверил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта договоренность была достигнута, когда Трамп обсуждал украинский вопрос с европейскими лидерами в Белом доме. Однако российский диктатор так и не пошел на контакт, чем, по словам Волкера, вызвал личное раздражение американского президента.
«Трамп разочарован. Путин пообещал ему, что встретится с Зеленским, но обманул, а Трамп не любит выглядеть слабым, особенно на фоне союзников», - отметил бывший дипломат.
После того как Трамп публично заявил о готовящейся встрече, несколько стран даже выразили готовность принять саммит у себя. Но Кремль с тех пор неоднократно отвергал любые переговоры с Киевом как при участии США, так и без них. Волкер считает, что это унижение может подтолкнуть администрацию Трампа к более решительным шагам, в частности к передаче Украине ракет Tomahawk.
Он отметил, Трамп рассматривает международную политику через призму выгод, и не исключено, что поставки вооружений Украине могут стать частью взаимовыгодной сделки. «Трамп - человек сделок. Если кто-то готов платить, для него это аргумент. Его цель - прекратить войну, снять санкции с России и заработать. Но пока Путин продолжает играть в ложь и шантаж, Белый дом готов действовать иначе», - подчеркнул Волкер.
Американский политик добавил, что обсуждение вопроса о поставках ракет дальнего радиуса действия Киеву может вынудить Путина вернуться к переговорам уже не с позиции силы, а под давлением обстоятельств.