7 октября 2025, вторник, 11:34
В Молодечно умерла 21-летняя девушка после татуировки

3
  • 7.10.2025, 10:41
  • 3,768
В Молодечно умерла 21-летняя девушка после татуировки

Она набила ее в домашних условиях.

Этим летом 21-летнюю жительницу Молодечно экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия, спасти девушку не удалось. Позже эксперты ГКСЭ установили причину смерти — воспалительный процесс в организме.

Выяснилось, что незадолго до смерти девушка в домашних условиях сделала татуировку в области левого предплечья. Спустя несколько дней после процедуры у нее поднялась высокая температура, в области рисунка появились покраснение и отек.

Молодой человек пострадавшей вызвал скорую помощь — девушку доставили в больницу. Но всего сутки спустя она умерла.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «При проведении исследований судебные эксперты Минской области установили, что смерть девушки наступила в результате распространенного воспалительного процесса в организме, то есть сепсиса, который привел к полиорганной функциональной недостаточности», — рассказали эксперты.

Специалисты также напомнили, что нанесение тату требует серьезной подготовки. Важно обращать внимание на соблюдение мастером санитарных норм и убедиться в использовании одноразовых инструментов.

