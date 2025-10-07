В Молодечно умерла 21-летняя девушка после татуировки

В Молодечно умерла 21-летняя девушка после татуировки3
Она набила ее в домашних условиях.
Этим летом 21-летнюю жительницу Молодечно экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия, спасти девушку не удалось. Позже эксперты ГКСЭ установили причину смерти — воспалительный процесс в организме.
Выяснилось, что незадолго до смерти девушка в домашних условиях сделала татуировку в области левого предплечья. Спустя несколько дней после процедуры у нее поднялась высокая температура, в области рисунка появились покраснение и отек.
Молодой человек пострадавшей вызвал скорую помощь — девушку доставили в больницу. Но всего сутки спустя она умерла.
Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «При проведении исследований судебные эксперты Минской области установили, что смерть девушки наступила в результате распространенного воспалительного процесса в организме, то есть сепсиса, который привел к полиорганной функциональной недостаточности», — рассказали эксперты.
Специалисты также напомнили, что нанесение тату требует серьезной подготовки. Важно обращать внимание на соблюдение мастером санитарных норм и убедиться в использовании одноразовых инструментов.