В Молодечно умерла 21-летняя девушка после татуировки 3 7.10.2025, 10:41

3,768

Она набила ее в домашних условиях.

Этим летом 21-летнюю жительницу Молодечно экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия, спасти девушку не удалось. Позже эксперты ГКСЭ установили причину смерти — воспалительный процесс в организме.

Выяснилось, что незадолго до смерти девушка в домашних условиях сделала татуировку в области левого предплечья. Спустя несколько дней после процедуры у нее поднялась высокая температура, в области рисунка появились покраснение и отек.

Молодой человек пострадавшей вызвал скорую помощь — девушку доставили в больницу. Но всего сутки спустя она умерла.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «При проведении исследований судебные эксперты Минской области установили, что смерть девушки наступила в результате распространенного воспалительного процесса в организме, то есть сепсиса, который привел к полиорганной функциональной недостаточности», — рассказали эксперты.

Специалисты также напомнили, что нанесение тату требует серьезной подготовки. Важно обращать внимание на соблюдение мастером санитарных норм и убедиться в использовании одноразовых инструментов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com