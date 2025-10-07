В Польше представили еще один законопроект о гражданстве 2 7.10.2025, 11:03

Белорусам на заметку.

Депутаты партии «Право и справедливость» («ПиС») внесли в Сейм проект изменений в закон о польском гражданстве. Они предлагают ужесточить условия признания гражданами всех категорий иммигрантов, в том числе беженцев и лиц польского происхождения, пишет Most.

Сколько нужно прожить в Польше

6 октября проект внесли в Сейм депутаты «ПиС» Павел Хреняк и Михал Москаль. Он предлагает, чтобы в общем случае признать польским гражданином можно было иностранца, непрерывно проживающего в Польше на основании постоянного ВНЖ (сталого побыта) не менее 10 лет (вместо нынешних трех лет) и имеющего стабильный доход и право занимать жилое помещение. Эта же норма содержится в проекте, который внес в Сейм президент Кароль Навроцкий.

Однако если в президентском проекте условия признания гражданами лиц с картой поляка, супругов граждан Польши и беженцев не пересматриваются, то «ПиС» хочет пересмотреть и их.

Так, иностранцы со статусом беженца должны будут прожить на сталом побыте, полученном на основании беженства, 10 лет (а не два, как сейчас), чтобы подать документы на гражданство.

Пять лет (вместо нынешних двух) на основании сталого побыта или статуса долговременного резидента ЕС должны будут прожить в Польше супруги граждан Польши — при этом в браке они должны быть не менее шести лет.

Также пять лет (а не год, как сейчас) на постоянном ВНЖ будут ждать гражданства иностранцы, имеющие сталый побыт на основании карты поляка либо польского происхождения.

Кроме того, ужесточена и еще одна норма. По действующему законодательству претендовать на гражданство может любой иностранец, легально и непрерывно проживающий в Польше на протяжении 10 лет и имеющий карту сталого побыта или долгосрочного резидента ЕС. «ПиС» хочет увеличить этот срок до 15 лет и при этом ввести несколько дополнительных условий. Последние пять лет перед подачей заявления иностранец не может пользоваться социальной помощью, которая назначается людям с крайне низкими доходами, не должен привлекаться к уголовной ответственности, а также обязан иметь позитивную характеристику коменданта полиции по месту проживания в течение последних 10 лет.

Отметим, что непрерывным считается пребывание, если ни один выезд иностранца за пределы Польши не превышал шести месяцев, а суммарная продолжительность всех выездов не превысила 10 месяцев. Таким образом, из Польши за 15 лет нельзя будет в сумме выехать больше чем на 10 месяцев. Сюда не включаются только некоторые поездки, например командировки от польской фирмы или стажировки от польского учебного заведения.

Польский язык и справка о несудимости

Депутаты «ПиС» предлагают требовать от иностранца, который претендует на польское гражданство, знания языка на уровне не ниже С1 (сейчас — B1), а также сдачи Государственного гражданского экзамена, где будут проверять знания о Польше.

Кроме того, иностранец должен будет представить документы о том, что он не привлекался к уголовной ответственности в своей стране — очевидно, это условие не смогут выполнить иностранцы, имеющие международную защиту.

Каковы перспективы этого законопроекта

Сейчас в Польше подготовлено уже два законопроекта, ужесточающих признание иностранцев гражданами Польши: один поступил от Кароля Навроцкого, другой — от «ПиС». Но еще один законопроект обещает подготовить правительство. Об этом заявил глава МВД Мартин Кервиньский.

Насколько можно предварительно судить, в нем не будут пересмотрены сроки жизни в стране, но знать польский язык нужно будет на уровне B2, к тому же будет введен тест из примерно 40 вопросов, проверяющих знания о Польше и степень интеграции.

Рассказывая об этих планах, Кервиньский отметил, что и сейчас польское гражданство получают в общем случае не за три года, как это иногда преподносится. Три года необходимо прожить в стране только на основании сталого побыта или карты резидента ЕС, а эти документы можно получить лишь спустя пять лет жизни в стране.

Если такой законопроект будет разработан, то, вероятно, за него будет голосовать парламентское большинство.

