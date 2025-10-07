WSJ: В Украине нашли способ предотвращать блэкауты
- 7.10.2025, 11:08
Шесть энергообъектов уже работают в Киевской и Днепропетровской областях.
Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.
Как пишет The Wall Street Journal, аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домов в течение двух часов.
«Что самое важное, во время бомбардировок элементы питания дают инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращения отключений электроэнергии», - отмечают журналисты.
Общая стоимость проекта составляет около 140 миллионов долларов.
По данным журналистов, в настоящее время шесть энергообъектов уже функционируют в Киевской и Днепропетровской областях.
Аккумуляторные парки расположены в секретных локациях, чтобы обезопасить их от возможных атак. Каждый блок можно быстро заменить без прерывания всей сети, что значительно повышает надежность электроснабжения в случае обострения боевых действий.