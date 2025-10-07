Осужденного на восемь лет журналиста Анджея Почобута лишили переписки с родными 1 7.10.2025, 11:15

Анджей Почобут

Ранее стало известно, что политзаключенный перенес операцию в тюремной больнице.

Оксана Почобут, жена осужденного на 8 лет журналиста Анджея Почобута, сообщила, что политзаключенного, вероятно, лишили переписки с родными. Об этом Оксана написала на своей странице в «Фейсбук».

«Всё указывает на то, что Анджей Почобут лишен последнего — переписки с родными. После ШИЗО, где он находился до 23 сентября, его сразу отправили на новый срок в ПКТ (5-й раз) на 6 месяце. После выхода из ШИЗО не было ни одного письма, что очень необычно», — написала Почобут.

Ранее с Анджеем Почобутом в колонии встретилась глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. По ее словам, Почобут недавно перенес операцию в тюремной больнице — вырезали язвы, которые образовались на коже. Также он страдает от гипертонии и аритмии. В последнее время у него часто бывает повышенное давление.

Журналиста и лидера Союза поляков Беларуси задержали в 2021 году. В феврале 2023 года Почобута приговорили к 8 годам колонии по статьям о «разжигании вражды» и «призывам к действиям против нацбезопасности» (статьи 130 и 361 УК).

