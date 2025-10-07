закрыть
7 октября 2025, вторник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Осужденного на восемь лет журналиста Анджея Почобута лишили переписки с родными

1
  • 7.10.2025, 11:15
Осужденного на восемь лет журналиста Анджея Почобута лишили переписки с родными
Анджей Почобут

Ранее стало известно, что политзаключенный перенес операцию в тюремной больнице.

Оксана Почобут, жена осужденного на 8 лет журналиста Анджея Почобута, сообщила, что политзаключенного, вероятно, лишили переписки с родными. Об этом Оксана написала на своей странице в «Фейсбук».

«Всё указывает на то, что Анджей Почобут лишен последнего — переписки с родными. После ШИЗО, где он находился до 23 сентября, его сразу отправили на новый срок в ПКТ (5-й раз) на 6 месяце. После выхода из ШИЗО не было ни одного письма, что очень необычно», — написала Почобут.

Ранее с Анджеем Почобутом в колонии встретилась глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. По ее словам, Почобут недавно перенес операцию в тюремной больнице — вырезали язвы, которые образовались на коже. Также он страдает от гипертонии и аритмии. В последнее время у него часто бывает повышенное давление.

Журналиста и лидера Союза поляков Беларуси задержали в 2021 году. В феврале 2023 года Почобута приговорили к 8 годам колонии по статьям о «разжигании вражды» и «призывам к действиям против нацбезопасности» (статьи 130 и 361 УК).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников