«Огненное шоу» в Харьковской области: уничтожена техника и связь оккупантов
- 7.10.2025, 11:18
Работу украинской артиллерии и ударных БПЛА Украины показали на видео.
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады «Гарт» на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.
На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились «огненным шоу».