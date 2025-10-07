«Огненное шоу» в Харьковской области: уничтожена техника и связь оккупантов 7.10.2025, 11:18

Работу украинской артиллерии и ударных БПЛА Украины показали на видео.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады «Гарт» на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились «огненным шоу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com