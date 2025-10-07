закрыть
«Огненное шоу» в Харьковской области: уничтожена техника и связь оккупантов

  • 7.10.2025, 11:18
«Огненное шоу» в Харьковской области: уничтожена техника и связь оккупантов

Работу украинской артиллерии и ударных БПЛА Украины показали на видео.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады «Гарт» на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.

На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились «огненным шоу».

