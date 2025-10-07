Украина в день рождения Путина нанесла один из самых массированных ударов по России 7.10.2025, 11:38

Работа аэропортов парализована.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали одну из самых массированных атак дронов на Россию в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает The Moscow Times.

В ночь на 7 октября над территорией России было «перехвачено и уничтожено» 184 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Курской (62), Белгородской (31), Нижегородской (30) и Воронежской (18) областями. Также беспилотники были уничтожены над Липецкой, Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Брянской, Орловской областями, над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Утром последовала еще одна волна дронов. По данным Минобороны РФ, с 7 до 8 часов было сбито 25 беспилотников, большинство из которых — над акваторией Черного моря. Еще шесть — над Нижегородской и три — над Московской областями. Таким образом, в общей сложности за девять часов ВСУ атаковали Россию 209 беспилотниками. Это один из самых массированных налетов украинских дронов за все время войны. Накануне военное ведомство отчитывалось об уничтожении 251 дрона в ночь на 6 октября, однако 62 из них были перехвачены над Черным морем. Рекордное число выпущенных по целям в России беспилотников было зафиксировано 11 марта 2025 года — тогда российское военное ведомство отчиталось об уничтожении 337 аппаратов.

О последствиях ночной атаки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Старом Осколе в результате падения обломков был поврежден многоквартирный дом и 20 автомобилей, никто не пострадал. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке на промзону Дзержинска. «Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — отметил Никитин. Также обошлось без жертв.

В Воронежской области сбитый дрон повредил сети котельной и частный дом. «По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил губернатор Александр Гусев. В Ельце Липецкой области в ходе атаки был поврежден автомобиль и частный дом, никто не пострадал, отметил губернатор Игорь Артамонов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного дрона, летевшего на столицу. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля вводили временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Кроме того, утром ограничения были введены в аэропортах Сочи и Геленджика.

7 октября Путин отмечает свой день рождения. В 2025 году ему исполнилось 73 года.

