«Очень быстро превратятся в $4−5 тысяч»

В соцсети показали, какой дом продают за $14, — это вызвало горячие споры.

Белoруска показала в TikTok дом, который продается за базовую ставку, то есть 42 рубля, или около 14 долларов. В комментариях стали спорить, выгодное ли это предложение, пишет «Зеркало».

«Замечательный домик для дачи, чтобы всей семьей приехать и здесь отдохнуть», — рассказала автор ролика. Дом находится в деревне Еловая Ганцевичского района, это примерно в 220 километрах от Бреста, а от Солигорска — в 125. В жилье есть печка и груба, ими отапливается все помещение.

В доме три комнаты — все проходные. Во дворе есть колодец, несколько построек, включая сарай и туалет.

По словам автора ролика, это вымирающая деревня и там живет мало людей. Однако туда ездит автолавка и «дома выкупают люди даже из Минска».

«Многие пишут, что это же плюс еще оформление. Да, конечно. А как вы думали?» — уточняет блогер. Автор ролика отметила, что «дом стоит 42 рубля, оформление обойдется около 600 рублей».

Видео собрало больше 270 комментариев. Многие интересовались, как можно купить такой дом. Вот некоторые из отзывов:

«Очень много в этот домик надо вложить».

«А за оформление и земельный участок сколько нужно заплатить?»

«Очень хороший дом. Кто любит трудиться, можно довести до отличного состояния».

«И сколько нужно вложить в такую хибару, чтобы привести ее в божеский вид?»

«Подобные дома наследники продают за 3−5 тыс. долларов, а этот по цене торта».

«Ага, плюс подключение света, оформление документов — и там не 42 рубля».

«Готовьте на документы не менее 3000 рублей, проходили».

«И все равно выйдет в десятки, а то и сотню раз меньше, нежели покупать дом по „обычной“ цене. А тут буквально заехал и живи. А ремонты со временем сделаются, если руки не из одного места. В Минске за однушку 1000 рублей каждый месяц отдают, а тут целый дом с участком за 3000, живи — не хочу».

«Я живу в деревне на Витебщине, дом супер, это даром называется. Постепенно оформится, ничего там страшного нет, асфальт рядом, красотище».

«В чем подвох?»

«Дом за 42 рубля. А как жить там? Работа где? Школа, магазин, больница ближайшая в Ганцевичах? Автолавка раз в неделю».

«Ну за такие деньги прекрасно, да много работы и вложений, но все равно выйдет дешевле».

«Хороший дом. Купил бы. А как у вас с работой?»

«Отличный дом, но для настоящего хозяина! У кого руки прямые, то ничего страшного, да, работы много придется сделать, зато стоит того!»

«Если руки растут из нужного места, то вполне можно привести в порядок. Главное — есть электричество и дорога».

«Конечно, он не будет стоить потом 42 рубля, но это стоит того».

«Выглядит дом хорошо. Но как владелец частного дома скажу одно — если в доме никто не живет, то он рушится очень быстро. Я более чем уверен, что там под смену пойдет все и 42 рубля очень быстро превратятся в 4−5 тысяч долларов. Есть очень много таких роликов, где люди покупают такие дома и вкладывают тысячи долларов. Проще купить нормальный дом и не дурить себе голову».

