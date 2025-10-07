Axios: Ракеты Tomahawk для Украины купят страны НАТО 3 7.10.2025, 11:54

2,620

Речь идет о боеприпасах, у которых дальность полета составляет до 2500 км.

Американские ракеты Tomahawk для Украины купят страны НАТО. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным Axios, страны Альянса готовы выделить деньги на покупку у США ракет Tomahawk для ВСУ, если президент Дональд Трамп согласится их продать. Сколько денег могут потратить на это оружие, не уточняется.

В сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он попросил у Трампа новую систему вооружения, которая поможет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

Позже в СМИ появилась информация, что речь идет про крылатые ракеты Tomahawk, у которых дальность полета составляет до 2500 км.

Дональд Трамп 6 октября во время общения с журналистами сказал, что уже практически принял решение относительно поставок Украине американских ракет Tomahawk.

Но прежде чем принять окончательное решение, он хочет услышать от Украины ответы на два вопроса. Трамп хочет знать, для каких целей Киев планирует использовать ракеты и куда именно они будут направлены.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина действительно получит американские ракеты Tomahawk, то это серьезно навредит отношениям России и США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия «должным образом» отреагирует на передачу Украине «Томагавков».

Тактико-технические характеристики ракет Tomahawk

Армия США приняла на вооружение крылатые ракеты Tomahawk в 1983 году. С тех пор их много раз модернизировали. Сейчас есть несколько вариантов «Томагавков».

В 2017 году одна такая ракета стоила примерно 1,9 млн долларов. Длина Tomahawk составляет 5,55 м, диаметр - 0,52 м, дальность полета - 1 250-2 500 км, боевая часть - фугасная, ядерная, кассетная весом до 454 кг.

Системы наведения - инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН. Ракета оснащена турбореактивным двигателем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com