Авария на МКАД попала на видео

Водителя «Жигулей» подставили?

Вчера, 6 октября, на внешнем кольце МКАД, в районе выезда с улицы Кижеватова, произошла авария: автомобиль «Жигули» занесло и развернуло, он врезался в отбойник. Прямое отношение к случившемуся имели действия другого водителя, который, однако, в ДТП не участвовал.

Видео на форуме «Онлайнера» опубликовал пользователь с ником dos3003. На записи видно, что водитель «Жигулей» ехал по крайней правой полосе МКАД. В это время с выезда на кольцевую выскочил каршеринговый автомобиль. Вместо того чтобы двигаться по полосе разгона, он сразу оказался в том ряду, где ехал автомобиль «Жигули», прямо перед его носом. Пытаясь избежать столкновения, водитель и ушел в занос.

На форуме уже высказали предположение: водителю «Жигулей» лучше было оставаться в своем ряду.

«Я бы с учетом наличия регистратора в машине слева остался бы в своем ряду. Водитель каршеринга заслуживает лишения водительского удостоверения: у него была полоса разгона, а он выскочил сразу в правый ряд! Причем поток по кольцу шел со скоростью около 90 км/ч», — отметил один из пользователей.

Нужно, впрочем, учесть, что водитель «Жигулей» действовал во многом инстинктивно. И он не мог знать о работающем регистраторе в автомобиле слева.

