закрыть
7 октября 2025, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили населенный пункт Сичневое

  • 7.10.2025, 12:14
  • 1,738
ВСУ освободили населенный пункт Сичневое

Оккупантов захватили в плен.

Украинские воины провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив около 50 российских оккупантов и взяв в плен еще 8.

Об этом сообщает 141 отдельная механизированная бригада (141 ОМБр) в Telegram.

В бригаде показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от захватчика села Сичневое на Днепропетровщине. Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

«На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады», - говорится в сообщении.

Бойцы штурмового подразделения «Шквал» уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

«Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю», - отметили в бригаде.

Накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Январского, а также Сосновки, Хорошего, Новоселовки на Днепропетровщине.

Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях.

Что известно о Сичневом

Село Сичневое (ранее Январское) расположено в Великомихайловской общине Покровского района Днепропетровской области.

Оно находится в степной зоне примерно в 120 километрах от Днепра и около 100 километров от Запорожья. Население составляет около ста жителей. В сентябре 2024 года село переименовали в пределах дерусификации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников