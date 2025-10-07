ВСУ освободили населенный пункт Сичневое
- 7.10.2025, 12:14
- 1,738
Оккупантов захватили в плен.
Украинские воины провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив около 50 российских оккупантов и взяв в плен еще 8.
Об этом сообщает 141 отдельная механизированная бригада (141 ОМБр) в Telegram.
В бригаде показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от захватчика села Сичневое на Днепропетровщине. Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.
«На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады», - говорится в сообщении.
Бойцы штурмового подразделения «Шквал» уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.
«Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю», - отметили в бригаде.
Накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Январского, а также Сосновки, Хорошего, Новоселовки на Днепропетровщине.
Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях.
Что известно о Сичневом
Село Сичневое (ранее Январское) расположено в Великомихайловской общине Покровского района Днепропетровской области.
Оно находится в степной зоне примерно в 120 километрах от Днепра и около 100 километров от Запорожья. Население составляет около ста жителей. В сентябре 2024 года село переименовали в пределах дерусификации.