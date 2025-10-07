История белоруски, которую в Минске «отпустили домой с мазью», а через сутки в Польше ей срочно удалили часть легкого 7 7.10.2025, 12:21

Врачи не поверили ее жалобам.

40-летняя жительница Минска Михалина столкнулась с тем, что врачи не поверили ее жалобам. Через несколько дней она оказалась на операционном столе в Варшаве. Этот случай — не просто медицинская драма, а история о доверии, ответственности и цене врачебной ошибки.

Михалина из Минска вела самую обычную жизнь — работа, прогулки с собакой, вечера с мужем Кириллом. Месяц назад все изменилось.

Однажды утром, проходя по коридору, Михалина почувствовала резкую боль под лопаткой и в шее. Боль была настолько острой, что перехватило дыхание. «Наверное, защемило нерв», — подумала она, но позже заметила, что при вдохе грудная клетка будто «захлопывается», а в груди слышно легкое бульканье.

Кирилл настоял на поездке в больницу. Врач осмотрел Михалину, послушал дыхание и сделал заключение: остеохондроз.

— Мажьте мазью, отдохните, все пройдет, — сказал он.

Михалина пыталась объяснить, что боль необычная и усиливается при вдохе, но врач лишь отмахнулся. Без рентгена, без анализов ее отпустили домой.

Через несколько дней супруги собирались ехать в Польшу — часть давно запланированной поездки. Михалина сделала обезболивающий укол и решила, что дотерпит. Однако в дороге боль усилилась: дышать стало трудно, каждый вдох отдавался в плечо и спину. На границе ее буквально сковывало от боли — пришлось срочно ехать в ближайшую больницу, уже в Варшаве.

Там врачи сразу сделали рентген грудной клетки и КТ, после чего диагноз был очевиден: пневмоторакс — воздух попал в плевральную полость, и легкое частично спалось.

Состояние требовало немедленной операции.

Михалине провели торакоскопию — минимально инвазивное вмешательство на грудной клетке. Врачи удалили поврежденные участки верхней доли легкого, где обнаружились небольшие воздушные пузыри (буллы) — именно они, по словам хирурга, могли лопнуть и вызвать коллапс легкого.

Несколько дней Михалина провела под наблюдением, подключенная к дренажной системе, которая постепенно выравнивала давление в плевральной полости. Все это время рядом был Кирилл.

— Польские врачи сказали, что если бы мы задержались хоть на день, все могло закончиться гораздо хуже, — рассказывает Кирилл. — В Минске ее просто отпустили домой.

Сейчас Михалина восстанавливается: учится дышать глубже, разрабатывает руку, привыкает к рубцу. Вместе с благодарностью польским врачам остается страх — как снова доверять специалистам, если недоверие едва не стоило жизни?

Кроме того, остались и юридические вопросы. Если страховка не покроет лечение за границей, как вернуть деньги или хотя бы частично компенсировать расходы? Можно ли предъявить иск Минской больнице, где диагноз не был поставлен вовремя?

Теперь Михалина хочет проконсультироваться с юристом, чтобы понять свои права и не оказаться в финансовой ловушке после спасительной операции.

Комментарий юриста, Александра К.:

- С точки зрения права, есть несколько аспектов вашей ситуации:

Если ваша белорусская страховка не покрывает лечение в Польше, стоит уточнить: есть ли возможность подачи заявления на возмещение расходов после получения документов об оплате и справок о лечении.

Важно сохранять все чеки, медицинские заключения, выписки и рентгеновские снимки — это основной пакет доказательств для страховой.

Иск к минской больнице

Теоретически вы можете предъявить иск за неоказание своевременной помощи или врачебную ошибку, но на практике доказать прямую вину будет сложно. Суд будет оценивать: имела ли больница возможность объективно распознать пневмоторакс при стандартном осмотре и какие действия были разумными в данной ситуации.

Часто суды требуют медицинскую экспертизу, которая подтвердит, что действия (или бездействие) врачей были неправомерными и привели к ущербу.

Минимизация финансовых рисков

Сразу связывайтесь с вашей страховой и уточните, какие документы они требуют для компенсации.

Сохраняйте все контакты и медицинские заключения как доказательство, что лечение было неотложным.

Если страховка не покроет расходы полностью, рассмотрите частичное возмещение через суд или досудебное урегулирование, но это долгий процесс, и исход не гарантирован.

