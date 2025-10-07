Во временно оккупированной Феодосии вторые сутки горит нефтебаза 7.10.2025, 12:36

1,034

Самый мощный пожар наблюдается в северо-восточной части.

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, вторые сутки горит нефтепереливной комплекс после удара беспилотников.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

«Нефтеналивной терминал в Феодосии продолжает гореть. Самый мощный пожар наблюдается в северо-восточной части нефтебазы» - говорится в сообщении.

Феодосийская нефтебаза после российской оккупации Крыма управляется АО «Морской нефтяной терминал». Мощность по перевалке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов.

Напомним, что в ночь на 6 октября Силы обороны поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Как уточнили в Генштабе, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.

