закрыть
7 октября 2025, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во временно оккупированной Феодосии вторые сутки горит нефтебаза

  • 7.10.2025, 12:36
  • 1,034
Во временно оккупированной Феодосии вторые сутки горит нефтебаза

Самый мощный пожар наблюдается в северо-восточной части.

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, вторые сутки горит нефтепереливной комплекс после удара беспилотников.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

«Нефтеналивной терминал в Феодосии продолжает гореть. Самый мощный пожар наблюдается в северо-восточной части нефтебазы» - говорится в сообщении.

Феодосийская нефтебаза после российской оккупации Крыма управляется АО «Морской нефтяной терминал». Мощность по перевалке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов.

Напомним, что в ночь на 6 октября Силы обороны поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Как уточнили в Генштабе, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников