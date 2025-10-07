Еноты-полоскуны вернулись в Беларусь спустя 35 лет 7.10.2025, 12:35

1,430

иллюстративное фото

Где заметили зверьков?

Настоящая зоологическая сенсация отмечена в Беларуси: в страну спустя более чем 35 лет вернулись еноты-полоскуны, пишет smartpress.by.

Зафиксировать зверя удалось при помощи фотоловушки. Другую особь ранее нашли на трассе: к сожалению, животное сбили.

Однако именно после этого случая ученые предположили, что в белорусской фауне прибыло. Причем речь идет не об одной особи, а о популяции данного вида.

Где в Беларуси увидеть енота-полоскуна

Следы животного нашли в пойме реки Березина на территории Ивьевского района. Пока ученые не могут точно рассказать о численности, ареале обитания и динамике популяции зверька. Все это зоологам еще предстоит выяснить.

Неясна и траектория: как еноты-полоскуны попали в Беларусь. Из наиболее вероятных вариантов ученые рассматривают частные вольеры белорусов и соседние страны, где популяции этих животных уже сформировались.

От енотов могут быть проблемы

Однако в возвращении енота-полоскуна ученые заметили не только зоологическую сенсацию, но и экологический вызов.

Зверь может навредить местным экосистемам и вытеснить аборигенные виды.

- Необходимо проводить регулирование его численности и принимать меры по недопущению его распространения, – подчеркнул старший научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной Академии наук Беларуси Павел Велигуров.

Енота-полоскуна считают инвазивным видом.

Как еноты появились в Беларуси

В Европу пушистых зверьков привезли из Северной Америки. Произошло это в XX веке. Основная цель завоза полоскунов на новые территории – промысел.

В нашей стране этих животных выпускали в природу в середине прошлого века, а в дикой среде наблюдали в 1980-х. С тех пор полоскунов считали исчезнувшими из фауны Беларуси.

