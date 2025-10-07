ВСУ взяли в плен молодого индийца 2 7.10.2025, 12:49

1,560

Он рассказал, как попал в российскую армию.

Украинские военные взяли в плен 22-летнего индийца, который воевал в российской армии. Об этом сообщила в Facebook 63-я отдельная механизированная бригада.

На видео Маджоти рассказал, что он студент и приехал в Россию учиться в университете, но попался на наркотиках и чтобы не сидеть 7 лет в тюрьме, подписал контракт на войну. Отмечает, что ему пообещали, что один год отслужит и его отпустят домой.

«Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то, что полмиллиона, а кто-то - полтора миллиона. Мне ничего не дали. То есть все лжецы», - сказал Маджоти.

Рассказал также, что в сентябре этого года учился на полигоне 16 дней как держать автомат, стрелять, гранату бросать. По его словам, четыре дня назад его перевезли в «зеленую зону», а на следующий день они пошли на штурм - прошли более трех километров и должны были выкопать блиндаж. Индиец отметил:

«Надо было бежать. Я сказал командиру, что не хочу, потому что сильно устал, ноги и сердце болит. У нас возник конфликт с командиром - и он сказал другим: «Заберите у него рацию и отпускайте его - пусть идет».

По его словам, рацию у него забрали и они разбежались, а через 2 - 3 км наткнулся на украинский блиндаж. При этом клянется, что не собирался воевать, планировал сразу убежать, поэтому во время первого же штурма сдался бойцам 63 бригады.

«Как видим, оккупанты продолжают активно набирать в свою армию иностранцев и только расширяют географию», - отмечают в бригаде.

Маджоти утверждает, что обратно в Россию не хочет, потому что «там нет никакой правды».

«Лучше я здесь в тюрьму сяду. Если можно, то отправьте меня домой в Индию», - говорит он.

