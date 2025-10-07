закрыть
7 октября 2025, вторник, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен молодого индийца

2
  • 7.10.2025, 12:49
  • 1,560
ВСУ взяли в плен молодого индийца

Он рассказал, как попал в российскую армию.

Украинские военные взяли в плен 22-летнего индийца, который воевал в российской армии. Об этом сообщила в Facebook 63-я отдельная механизированная бригада.

На видео Маджоти рассказал, что он студент и приехал в Россию учиться в университете, но попался на наркотиках и чтобы не сидеть 7 лет в тюрьме, подписал контракт на войну. Отмечает, что ему пообещали, что один год отслужит и его отпустят домой.

«Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то, что полмиллиона, а кто-то - полтора миллиона. Мне ничего не дали. То есть все лжецы», - сказал Маджоти.

Рассказал также, что в сентябре этого года учился на полигоне 16 дней как держать автомат, стрелять, гранату бросать. По его словам, четыре дня назад его перевезли в «зеленую зону», а на следующий день они пошли на штурм - прошли более трех километров и должны были выкопать блиндаж. Индиец отметил:

«Надо было бежать. Я сказал командиру, что не хочу, потому что сильно устал, ноги и сердце болит. У нас возник конфликт с командиром - и он сказал другим: «Заберите у него рацию и отпускайте его - пусть идет».

По его словам, рацию у него забрали и они разбежались, а через 2 - 3 км наткнулся на украинский блиндаж. При этом клянется, что не собирался воевать, планировал сразу убежать, поэтому во время первого же штурма сдался бойцам 63 бригады.

«Как видим, оккупанты продолжают активно набирать в свою армию иностранцев и только расширяют географию», - отмечают в бригаде.

Маджоти утверждает, что обратно в Россию не хочет, потому что «там нет никакой правды».

«Лучше я здесь в тюрьму сяду. Если можно, то отправьте меня домой в Индию», - говорит он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников