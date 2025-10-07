закрыть
7 октября 2025, вторник, 13:23
Ученые заметили новый виток в возвращении волков в Европу

  • 7.10.2025, 12:56
В Греции впервые найден гибрид.

Первый в Греции гибрид волка и собаки был обнаружен недалеко от Салоник природоохранной организацией Callisto в ходе анализа 50 образцов волков с материковой Греции.

Исследователи пришли к выводу, что геном животного содержит 45% волка и 55% собаки, что является явным признаком того, что гибрид появился в результате скрещивания этих двух видов, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Гибриды волков и собак

Предыдущие исследования уже показали, что серые волки (Canis lupus) и домашние собаки (Canis familiaris или Canis lupus familiaris) очень близки. Это может показаться неочевидным, но результаты предыдущих исследований показывают, что домашние собаки и дикие волки разделяют 99,9% своей ДНК. Их эволюционные пути разошлись от общего предка-волка, а разделение, как считается, произошло между 14 000 и 40 000 лет назад.

До сих пор ученые спорят о том, являются ли волки и собаки отдельными видами или просто подвидами друг друга. Так или иначе, известно, что эти виды могут успешно скрещиваться и создавать плодовитое потомство. Фактически, большинство псовых, включая волков, домашних собак, динго, койотов и шакалов, могут скрещиваться и создавать гибриды.

В школе нас учили, что два разных вида не могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, но на самом деле это не всегда так. Данные указывают на то, что некоторые близкородственные виды, такие как лошади и ослы, могут скрещиваться, создавая гибридов, известных как мулы. Что касается мулов, они, как правило, остаются бесплодными – причиной тому некоторая несовместимость: у лошадей 64 хромосомы, а у слов – 62. Все немного иначе у собак и волкоподобных псовых: у всех них 78 хромосом, организованных в 39 пар, что позволяет им успешно скрещиваться с меньшим количеством помех.

Ученые отмечают, что гибриды собак и волков – не новость для науки. Например, исследование 2018 года обнаружило "небольшие фрагменты собачьей родословной" в геномах 62% волков, отобранных в Евразии, что свидетельствует о частом скрещивании в течение всей истории.

Статистика указывает на то, что в США сегодня обитает более 300 000 гибридных волкопсов. По данным экспертов Школы медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, гибридизация, как правило, происходит, когда самка во время течки убегает из дома и спаривается с самцом волка.

Появление гибрида волка и собаки

Ученые считают, что появление гибридов волков и собак в греции может быть связано с ростом популяции волков в стране. Недавние исследования показали, что в Греции сегодня насчитывается около 2075 особей, что превышает показатели предыдущих десятилетий. Ученые также фиксируют расширение ареала хищников.

С другой стороны, возрождение популяции волков вызывает беспокойство среди местных жителей, поскольку в некоторых регионах участились случаи нападения волков. Недавно произошел инцидент, в котором волк напал на пятилетнюю девочку, игравшую на пляже полуострова Халкидики.

Гибридные собаки и волки пока встречаются редко, но их возобновившееся присутствие в Греции подчеркивает меняющуюся динамику отношений между людьми, домашними животными и современным миром.

