Atlantic Council: Пришло время говорить с Путиным на языке силы 2 7.10.2025, 13:05

1,118

Кремль отклонил «щедрую сделку» Трампа.

В США наблюдается заметное изменение тона в отношениях с Россией. Дональд Трамп назвал Кремль «бумажным тигром», демонстрируя нетерпение относительно затягивания Москвой мирных переговоров. Чтобы заставить Путина пойти на компромисс, Трампу придется подкрепить риторику конкретными действиями, пишет аналитический центр Atlantic Council.

Несмотря на неоднозначность своего подхода, Трамп достиг определенных успехов: он заставил европейских союзников серьезнее относиться к безопасности и активнее поддерживать Украину. Через Европу была налажена продажа американского оружия Киеву, что может стать долгосрочным механизмом стабильных поставок.

Однако усилия по нормализации отношений с Россией почти не дали результата. Москва лишь осторожно выражала поддержку мирным инициативам, одновременно усиливая вторжение и атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Путин игнорирует призывы к миру и пытается выиграть время.

Сейчас Соединенные Штаты сигнализируют о готовности более решительно действовать: это включает расширенный обмен разведданными с Украиной и потенциальные поставки ракет «Томагавк». Также Трамп может предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности и усилить экономическое давление на союзников России, которые помогают обходить западные санкции. Аналитики констатируют:

«Сейчас есть признаки того, что нежелание Путина идти на компромисс наконец заставило Трампа пойти на компромисс».

Эксперты считают, что успех переговоров зависит от того, убедит ли Трамп Москву в своей готовности обеспечить долгосрочное выживание Украины. Пока что Россия надеется на усталость Запада, но решительные действия США могут изменить баланс и заставить Путина серьезно сесть за стол переговоров.

Аналитики подытожили:

«Более полугода Трамп пытался заманить Россию за стол переговоров, предлагая выгодные мирные условия и привлекательные возможности для сотрудничества. Пока он получил лишь пустые обещания и смертельную эскалацию. Пришло время поговорить с Путиным языком силы, единственным языком, который он действительно понимает и уважает».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com