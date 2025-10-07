Словакия передаст военную помощь Украине 7.10.2025, 13:09

Впервые после прихода Фицо к власти.

Словакия предоставит Украине первый пакет военной помощи после возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра страны в 2023 году. Об этом сообщил в Telegram украинский министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, в рамках подписанного с зампредом правительства и главой Минобороны Словакии Робертом Калиняком соглашения Киев безвозмездно получит от Братиславы различную «нелетальную» технику и оборудование.

В частности, ВСУ будут переданы пять машин для разминирования Bozena, инженерная и строительная техника, а также средства для медицинской эвакуации.

Шмыгаль отметил, что Словакия уже приступила к работе над новым, пятнадцатым пакетом помощи Украине. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями. Калиняк, в свою очередь, заявил, что планирует обсудить со Шмыгалем расширение «нашего и без того довольно объемного оборонного сотрудничества». Словакия с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года и до возвращения Фицо на пост премьер-министра в октябре 2023-го предоставила Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com