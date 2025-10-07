закрыть
Нобелевскую премию по физике получили американцы

  • 7.10.2025, 13:20
Нобелевскую премию по физике получили американцы

За достижения в квантовой механике.

Нобелевскую премию по физике за 2025 год получили американские ученые из Калифорнии Джон Кларк, Майкл Деворе, Джон Мартинис. Их эксперименты на микросхеме продемонстрировали квантовую физику в действии. Имена лауреатов были оглашены в Стокгольме во вторник, 7 октября.

Один из ключевых вопросов физики — каков максимальный размер системы, в которой можно наблюдать квантово-механические эффекты. Лауреаты Нобелевской премии этого года провели эксперименты с электрической цепью, в которой продемонстрировали как квантовое туннелирование, так и квантование уровней энергии — в системе, достаточно большой, чтобы держать ее в руке.

«Квантовая механика позволяет частице проходить сквозь барьер — это явление называется туннелированием. Однако, когда речь идет о большом количестве частиц, квантовые эффекты, как правило, становятся незначительными. Эксперименты лауреатов показали, что квантово-механические свойства могут проявляться и на макроскопическом уровне», — пояснили в комитете.

Транзисторы в микрочипах компьютеров — пример уже привычной квантовой технологии, которая нас окружает. А Нобелевская премия по физике этого года, по мнению комитета, открывает путь к следующему поколению квантовых технологий — квантовой криптографии, квантовым компьютерам и квантовым сенсорам.

