Лукашенко придется расплатиться

7.10.2025, 13:26

У России лишних денег нет.

Это раньше уникальной белорусской модели мало что было надо полного счастья. Дешевая нефть, дешевый газ и немножко кредитов, пишет planbmedia.io.

Но годы идут, модель не молодеет. Поэтому для процветания ей нужно все больше. Оказывается, во время визита в Москву Лукашенко просил Путина не только о кредите на вторую атомную станцию. Еще он просил защитить российский рынок от дублирующих российских производств. Потому что иначе у белорусских товаров плохо получается продавать. В общем, понятная и простая схема. Правда, не очень понятно, зачем России устраивать этот аттракцион неслыханной щедрости.

Путин, есть вопросик

Про дешевую нефть, газ и кредит на вторую атомную станцию сказал сам Лукашенко неделю назад после встречи с Путиным. Объяснил, что он уже почти обо всем договорился. Остались буквально сущие пустяки. Выбрать место для второй АЭС, и чтобы правительства окончательно договорились об окончательных условиях.

Но дешевых нефти, газа и кредитов уникальной белорусской модели было достаточно для процветания раньше. Когда трава была зеленее, а уникальная модель — здоровее. Но годы-то идут. Модель не молодеет. Так что теперь для полного счастья ей нужно уже немножко больше.

«Наш президент обозначил лидеру России проблему недобросовестной конкуренции… потому что есть демпинговые поставки, есть дублирующие производства», — сказал глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой.

То есть, мало теперь России защищать свой рынок для белорусских товаров от иностранной конкуренции. Потому что с иностранной конкуренцией все и раньше было понятно. Недобросовестные иностранные конкуренты уже который год вытесняют белорусские товары с российского рынка низкой ценой и высоким качеством. Проще говоря, совершенно недобросовестными методами.

Но оказывается, не только они. Российские производители ничуть не лучше. Потому что, что такое лишние дублирующие производства? Это когда МАЗ не может продать свои грузовики в России, потому что у России есть КАМАЗ. А у «Гомсельмаша» экспорт почему не складывается? Потому что ему мешает российский «Ростсельмаш». И с этим, конечно, надо обязательно что-то делать. То есть, защитить российский рынок для белорусских товаров от недобросовестной конкуренции со стороны российских производителей.

Короче говоря, зачем вам эти дублирующие производства, если у вас есть уникальное белорусское качество. Ведь белорусское качество лучше дублирующих производств.

Чем платить будете?

Правда, Путин о взятых на себя повышенных обязательствах деликатно промолчал. Не сказал ни про нефть, ни про газ, ни про кредит. Не говоря уже о защите российского рынка для белорусских товаров от конкуренции российских производителей.

И по-человечески его можно понять. России есть куда потратить лишние деньги. У России лишних денег нет. Ей денег даже на войну не хватает. И тратить эти деньги на Лукашенко нет никакого практического смысла. Потому что Лукашенко от России все равно никуда не денется. А если нет разницы, то зачем платить больше?

Разве что в обмен на дополнительные услуги. За теперешнюю российскую щедрость Лукашенко расплатился соучастием в войне с Украиной. А чтобы получить больше, придется соучаствовать в чем-нибудь еще. Либо в войне с Украиной, либо в провокациях против западных соседей.

Российская щедрость уже обошлась Беларуси слишком дорого. Не факт, что белорусские власти смогут расплатиться по новым счетам. И, скорее всего, белорусские власти это понимают. Поэтому, раз уж деваться все равно некуда, пытаются выжать из союзника по-максимуму. Не только кредиты на АЭС, но и защиту российского рынка от российских товаров.

