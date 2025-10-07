«США могут дать Украине оружие, способное решить исход войны» 4 7.10.2025, 13:41

3,864

Михаил Самусь

«Томагавки» — лишь начало новой военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о передаче Украине ракет «Томагавк» фактически принято, уточнив, что Вашингтон хочет лишь убедиться, как именно Киев будет их использовать.

Что означает это заявление президента США? Это очередной элемент давления на Москву или реальный сдвиг в вопросе передачи ракет? Этот вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network и эксперту украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— Дело в том, что сама передача ракет Украине — именно «Томагавк» — связана с определенными техническими проблемами, потому что носителями этих ракет в основном являются морские платформы, такие как крейсеры или фрегаты, которые, естественно, Украине передаваться не будут — они нам не нужны. Поэтому сам технический аспект этого вопроса вызывает сомнение в том, что ракеты «Томагавк» к нам вообще могут быть переданы.

Да и, честно говоря, с военной точки зрения эти ракеты уже не могут принести каких-то значительных изменений, потому что передадут нам несколько десятков этих ракет. Это никаким образом не повлияет на фронт, и Украине все-таки более правильно развивать свои аналогичные ракеты — те же заявленные ракеты «Фламинго»: по дальности и мощности они превышают характеристики «Томагавк».

С военной точки зрения здесь есть небольшие сомнения. С политической точки зрения это может быть игрой Вашингтона в давление на Путина и демонстрацией того, что США могут действительно резко изменить военно-техническую политику в отношении Украины. То есть Украине может передаваться любое вооружение.

У США есть не только «Томагавк», которые могли бы действительно помочь Украине резко изменить ситуацию на фронте. Например, я бы говорил все-таки о ракетах JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), которые входят в номенклатуру вооружений F-16. И если бы такие ракеты нам были переданы — понятно, не по 10 штук, а по несколько сотен — они бы действительно изменили ситуацию на поле боя в стратегической и оперативной глубине, потому что дальности у них разные, от ~300 до ~1 000 километров; это меняет дело с точки зрения применения даже F-16, потому что эти самолеты пока у нас фактически используется процентов на 10 от их общего потенциала.

Также можно говорить о передаче нам ракет ATACMS (Army Tactical Missile System), которых на утилизации лежат, возможно, полторы — две тысячи штук. Их можно было бы утилизировать иначе, дешевле, чем в Неваде или в Аризоне. Также у США есть возможности по передаче Украине американских комплектов корректируемых авиабомб (например, JDAM — GBU-серии), которые также могут изменить ситуацию на фронте. Украине могут быть переданы и дальнобойные ракеты «воздух-воздух» — например, AIM-120 (AMRAAM) с дальностью порядка 150 км, которые могли бы перехватывать Су-34 РФ и осложнить применение российской авиации и авиационных управляемых боеприпасов.

То есть в принципе «Томагавк» — это скорее символ изменения военно-технической политики США по отношению к Украине. Грубо говоря, Трамп сейчас поупражняется в этих устрашающих заявлениях для Путина, и в результате будет принято какое-то решение. Сами «Томагавк» с точки зрения технических проблем вряд ли как-то повлияют на ситуацию, но все остальное, что я перечислял, — а у США очень много незадействованных арсеналов — может действительно повлиять на тактическую, оперативную и стратегическую картину ведения боевых действий.

— Как следует понимать слова Трампа о том, что он хочет «сначала убедиться, как Украина будет использовать эти ракеты»? Это дипломатическая оговорка или сигнал о возможных ограничениях?

— США требуют от Украины согласования по любому применению американского оружия, поэтому тут ничего странного нет.

Я еще раз повторюсь: Украина должна производить собственное вооружение, чтобы никого не спрашивать, чтобы наносить удары на максимальную глубину и максимально интенсивно по всем возможным целям на территории России.

