Синоптики рассчитали для Беларуси дату первого снега 7.10.2025, 13:54

Это произойдет гораздо раньше, чем наступит календарная зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам заметное понижение температурного фона и рассчитали дату первого снега в 2025 году. По мнению специалистов, это произойдет гораздо раньше, чем наступит календарная зима - еще в середине октября, Telegraf.news.

Первый снег в прогнозах западных численных моделей рассмотрели авторы тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб». По словам специалистов, первый снег в Беларусь принесет адвекция арктической морской воздушной массы в тылу циклона над северо-западом европейской территории России. Ждать похолодания, по их расчетам, стоит уже в начале следующей недели.

«Впервые в этом сезоне, на фоне заметного понижения температурного фона, могут пройти осадки смешанного типа: дожди с ледяной крупой и мокрым снегом», - предупредили авторы канала, продемонстрировав прогностическую карту осадков, построенную на базе данных европейской модели ЕСМWF, на следующий понедельник, 13 октября .

Судя по данным сервиса прогноза погоды Windy.com, который также базирует свои расчеты на данных ЕСМWF, 13 октября полоса холодного воздуха в течение дня накроет главным образом центральную часть Беларуси - от Гродно до Могилева, а также самый север Витебской области. Именно там местами в этот день может выпасть первый снег.

Отметим, что Белгидромет таких среднесрочных прогнозов, как правило не дает, ограничиваясь, как правило, краткосрочными прогнозами на ближайшие 3 дня. Они являются более точными, поскольку по объективным причинам лучше учитывают изменчивые метеофакторы.

