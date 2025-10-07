Украина бьет по экономическому сердцу России

Украина бьет по экономическому сердцу России1
«Бумажный тигр» несет потери.
На четвертом году войны Украина сместила акценты, превратив конфликт в «нефтяную операцию». Серия ударов дронов и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам вывела из строя почти 40% мощностей и вызвала топливный кризис внутри страны, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
С начала года были поражены 21 из 38 крупнейших НПЗ России — на 48% больше, чем за весь 2024 год. В результате в регионах фиксируются перебои с бензином, закрываются заправки, растет черный рынок, где цены достигают эквивалента $9 за галлон. Москва вынуждена повышать налоги, сокращать расходы и впервые с начала войны уменьшать оборонный бюджет на 2026 год. Экономика входит в фазу стагфляции: инфляция выше 20%, просрочки по ипотеке выросли на 120% за год.
По оценкам аналитиков, потери от снижения экспорта нефтепродуктов составляют $3–6 млрд в год. Для страны, позиционирующей себя как энергетическую сверхдержаву, дефицит топлива стал символом уязвимости.
Тем временем Украина активно развивает собственные дальнобойные дроны и ракеты, а США расширяют поддержку — предоставляют разведданные для прицельных ударов и рассматривают передачу крылатых ракет Tomahawk.
Экономические трудности усиливают напряжение внутри России. Растут недовольство и тревога элит, вспоминаются события времен мятежа Пригожина. Как отмечают украинские эксперты, «режим Путина может рухнуть не из-за поражения на фронте, а из-за внутреннего истощения».
Сегодня Россия, по выражению президента США Дональда Трампа, все больше напоминает «бумажного тигра» — агрессивного, но ослабленного изнутри.