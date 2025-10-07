закрыть
7 октября 2025, вторник, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина бьет по экономическому сердцу России

1
  • 7.10.2025, 14:04
  • 1,876
Украина бьет по экономическому сердцу России

«Бумажный тигр» несет потери.

На четвертом году войны Украина сместила акценты, превратив конфликт в «нефтяную операцию». Серия ударов дронов и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам вывела из строя почти 40% мощностей и вызвала топливный кризис внутри страны, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

С начала года были поражены 21 из 38 крупнейших НПЗ России — на 48% больше, чем за весь 2024 год. В результате в регионах фиксируются перебои с бензином, закрываются заправки, растет черный рынок, где цены достигают эквивалента $9 за галлон. Москва вынуждена повышать налоги, сокращать расходы и впервые с начала войны уменьшать оборонный бюджет на 2026 год. Экономика входит в фазу стагфляции: инфляция выше 20%, просрочки по ипотеке выросли на 120% за год.

По оценкам аналитиков, потери от снижения экспорта нефтепродуктов составляют $3–6 млрд в год. Для страны, позиционирующей себя как энергетическую сверхдержаву, дефицит топлива стал символом уязвимости.

Тем временем Украина активно развивает собственные дальнобойные дроны и ракеты, а США расширяют поддержку — предоставляют разведданные для прицельных ударов и рассматривают передачу крылатых ракет Tomahawk.

Экономические трудности усиливают напряжение внутри России. Растут недовольство и тревога элит, вспоминаются события времен мятежа Пригожина. Как отмечают украинские эксперты, «режим Путина может рухнуть не из-за поражения на фронте, а из-за внутреннего истощения».

Сегодня Россия, по выражению президента США Дональда Трампа, все больше напоминает «бумажного тигра» — агрессивного, но ослабленного изнутри.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников