7 октября 2025, вторник, 14:59
ЕС ограничит передвижение российских дипломатов

  • 7.10.2025, 14:22
ЕС ограничит передвижение российских дипломатов

Из-за роста шпионской активности.

Европейский союз договорился ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории блока. Решение принято на фоне роста числа диверсий и атак, которые, по данным разведслужб, координируются российскими агентами, действующими под прикрытием дипломатического статуса, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По информации источников Financial Times, новые правила обяжут российских дипломатов заранее уведомлять власти других стран ЕС о поездках за пределы государства, где они аккредитованы. Инициатива, предложенная Чехией, войдет в очередной пакет антироссийских санкций, готовящийся в Брюсселе.

Ранее против принятия пакета выступала только Венгрия, однако, как сообщают собеседники издания, Будапешт снял свое вето. Юридическое оформление мер может задержаться из-за спора с Австрией, которая настаивает на снятии санкций с активов, связанных с олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России. Большинство стран ЕС возражают против такого исключения.

Разведслужбы союза отмечают, что российские шпионы, прикрывающиеся дипломатическим статусом, нередко ведут операции за пределами страны пребывания, чтобы избежать наблюдения контрразведки. «Они назначены в одно место, но работают в другом», — цитирует FT одного из европейских дипломатов.

Чехия добивается подобных ограничений с 2023 года. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что меры направлены на восстановление принципа взаимности: «Не существует шенгена для России. Если российский дипломат аккредитован в Испании, он не должен свободно приезжать в Прагу».

Напряженность между Прагой и Москвой сохраняется с 2014 года, когда в чешском Врбетице произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти Чехии обвинили в атаке агентов российского ГРУ.

