«Ваше мужество – сильный символ»
- 7.10.2025, 14:35
Евродепутаты отправят письмо поддержки Анджею Почобуту.
В здании Европейского парламента в Стасбурге проходит сбор подписей для отправки коллективного письма белорусскому политическому заключенному, лидеру польской диаспоры в Беларуси Анджею Почоботу. Автором инициативы выступила глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска.
Сайт Charter97.org приводит текст письма:
«Дорогой Анджей, уважаемый друг!
Мы пишем вам с глубокой солидарностью и искренними переживаниями. Мы постоянно думаем о вас и других политических заключённых. Ваше мужество – сильный символ борьбы за справедливость и свободу.
Пусть эти слова принесут вам немного надежды. Мы продолжаем молиться и действовать ради того дня, когда вы снова сможете воссоединиться со своими близкими. Вы остаётесь с нами в мыслях и духом.
С глубочайшим уважением и солидарностью», — говорится в письме.
Анджей Почобут – известный гродненский журналист, один из лидеров Союза поляков в Беларуси. Он был задержан 25 марта 2021 года, осужден на 8 лет колонии усиленного режима за «призывы к санкциям» и «разжигание вражды».
В марте 2024 года польская редакция американского издания Newsweek наградила Почобута премией имени Тересы Тараньской в номинации «Фигура десятилетия».