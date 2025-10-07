Почти 2 тысячи российских военных объектов окажутся в зоне поражения ВСУ 7.10.2025, 14:34

Если Трамп передаст Украине «Томагавки».

Если Дональд Трамп решит предоставить Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», та сможет нанести значительный урон объектам, снабжающим российскую армию. Под удар могут попасть, в частности, завод по производству беспилотников Shahed и многочисленные военные аэродромы.

У ракет «Томагавк», которые Владимир Зеленский попросил у Трампа, есть варианты с дальностью полета 2500 и 1600 км. В первом случае в радиусе их поражения окажется не менее 1945 российских военных объектов, во втором – не менее 1655, подсчитали эксперты Института изучения войны (ISW).

По их мнению, Украина, вероятно, сможет подорвать действия российской армии на фронте, нацелившись на тыловые районы, снабжающие ее вооружениями и поддерживающие ее наступательные операции. Под удар может попасть, например, завод в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, наладивший массовое производство дронов Shahed и их версий, благодаря чему Россия стала запускать по украинским городам более 500 беспилотников за раз.

Приоритетными целями также могут стать авиабазы: 76 из них попадает в радиус действия самых дальнобойных «Томагавков», 67 могут быть поражены менее дальнобойными. С одной из таких баз, «Энгельс-2» в Саратовской области, вылетают стратегические бомбардировщики для запуска по Украине крылатых ракеты.

Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Украине «Томагавков», но вначале все-таки хотел бы выяснить, как они будут использоваться и на какие объекты направляться. По словам источника Axios в правительстве Украине, в Белом доме беспокоились по поводу того, что США не смогут контролировать использование ракет после их передачи.

Кремль всячески пытается отговорить Трампа от предоставления Киеву «Томагавков», чтобы сохранить безопасность своих тылов, указывает ISW, обращая внимание на заявления Владимира Путина. Тот, в частности, сказал, что это приведет к «разрушению отношений [между Москвой и Вашингтоном], во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях». До этого Путин заявил, что применение Украиной «Томагавков» станет «качественно новым» этапом эскалации в отношениях России и США; так он, впрочем, говорил и раньше при передаче Украине мощных вооружений.

ВСУ и сейчас могут атаковать объекты в глубине российской территории, но посылаемые ими беспилотники обладают недостаточном мощными боезарядами, отмечает ISW:

Способность Украины наносить удары ракетами с большей полезной нагрузкой в глубоком тылу России позволила бы ей нанести значительный ущерб ключевым военным объектам, если не полностью их уничтожить.

«Томагавк» – дорогая ракета, но сложностью в нынешней ситуации может стать вопрос не цены, а производства, отмечает Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): «США производят от 50 до 70 этих ракет в год и израсходовали сотни их на Ближнем Востоке». В частности, они были использованы в июне для бомбардировки подземных объектов в Иране, где Тегеран реализует свою ядерную программу.

Украина также начала серийное производство собственной новой крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» с дальностью действия 3000 км и боеголовкой весом 1150 кг. Но ее эффективность пока неизвестна, и для наращивания производства потребуется время, отмечает ISW.

Производящая «Фламинго» компания Fire Point рассчитывала к октябрю наладить выпуск минимум семи ракет в сутки. Зеленский говорил, что массовое производство начнется в конце этого – начале следующего года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com