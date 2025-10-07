Италия инициирует всемирное перемирие 7.10.2025, 14:51

Глава МИД назвал даты.

Италия будет стремиться достичь всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр-2026, которые будут проходить с 6 по 22 февраля следующего года.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Ansa.

«Мы должны быть чемпионами мира», - сказал Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме.

Он также подчеркнул, что Италия поддерживает план США по Газе и, никогда не стоит терять надежды на мир.

«Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток», - добавил министр иностранных дел Италии.

Что известно об Олимпийских играх в Милане

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии, и первые в Милане.

Кроме того, это будут первые Олимпийские игры с участием двух городов-хозяев, а также первые зимние Олимпийские игры после игр в Сараево 1984 года, на которых церемонии открытия и закрытия будут проходить в разных местах.

Впервые на этих Олимпийских играх пройдут соревнования по ски-альпинизму. Интересно, что для зимних Олимпийских игр 2026 года МОК разрешил увеличить расстояние между местами проведения, чтобы соревнования по горнолыжному спорту можно было проводить в горной местности, а закрытые виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание, - в большом городе на расстоянии более 160 километров.

