Бывший премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку
- 7.10.2025, 14:45
И объявить досрочные президентские выборы.
Бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за обострения политического кризиса в стране. Об этом 7 октября пишет Politico.
«Я не за немедленную и жестокую отставку… но [президент] должен проявить инициативу», — сказал Филипп.
Он заявил, что Макрон должен «объявить о проведении досрочных президентских выборов» после принятия бюджета на следующий год, что позволит провести надлежащую предвыборную кампанию после хаоса, вызванного отставкой правительства всего через 14 часов после назначения ключевых министров.
Филипп, являвшийся премьером Макрона с 2017 по 2020 год, уже объявил о намерении участвовать в следующих выборах. Опросы показывают, что у него есть шансы выйти во второй тур и встретиться там с кандидатом от ультраправого Национального объединения.