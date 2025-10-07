«У нас есть шанс вернуть себе страну» 7.10.2025, 15:02

2,084

Политическая ситуация вокруг Беларуси может измениться в любой момент.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

— Что, на ваш взгляд, изменилось в белорусском обществе за последние годы?

— Во время нашего выдворения стало особенно видно, как должен вести себя человек, который чувствует ответственность за страну. Это показал пример Николая Статкевича. Он понимал последствия, но не позволил себя насильно вывезти. Это поступок настоящего лидера.

На этом фоне странно выглядят те, кто до конца не ответил на вопросы, которые к ним были заданы, а теперь делают вид, что «отвечают за страну». Есть люди, которые стараются отвлечь внимание общества от главного — от того, что в Беларуси не прекращены политические репрессии.

Вся эта «торговля» судьбами политзаключенных могла бы иметь смысл, если бы она вела к настоящим политическим переменам — прекращению репрессий и освобождению всех узников. Но торговаться за то, где будут находиться один-два человека, — в колонии, в ссылке или под домашним арестом, — нельзя назвать освобождением.

Мы выходили не за гранты и должности. Мы выходили, чтобы изменилась жизнь страны. Этот процесс не одномоментный. До нас были люди, которые платили свободой, здоровьем, а иногда и жизнью за шанс Беларуси на будущее. Будут люди и после нас. Важно понимать, на чьей ты стороне: на стороне марионеток, озабоченных личным пиаром, или на стороне тех, кто действительно готов нести ответственность за будущее Родины.

— Что бы вы хотели сказать белорусам — и тем, кто остался в стране, и тем, кто за границей?

— Политическая ситуация вокруг нашей страны может измениться в любой момент. Для меня несомненно одно — я собираюсь вернуться в Беларусь. Будущее страны волнует меня не меньше, чем прежде, а, пожалуй, даже больше.

Я уверен, что у нас есть шанс решить эту проблему и вернуть страну себе. Главное сейчас — не впадать в истерики, не жалеть себя, не заниматься самокопанием. У нас есть страна, и у нас есть обязанность за нее сражаться.

И я убежден — в этой борьбе мы обязательно победим.

