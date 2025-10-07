Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия

Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия5
- 7.10.2025, 15:15
Они связаны с отчеством деда по отцовской линии.
Два сына главы Кремля Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной», сообщает «Агентство».
Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии — Владимира Спиридоновича Путина.
Под вымышленными фамилиями живут и дочери российского диктатора от первого брака — Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Фамилия Тихоновой, вероятнее всего, происходит от отчества Екатерины Шкребневой, бабушки по матери.
️Как Елизавета Олеговна Руднова во Франции жила внебрачная дочь правителя Елизавета Розова. Олег Руднов — умерший в 2015 году петербургский медиа-менеджер и давний друг Путина.
Путин и Кабаева с двумя сыновьями проводят значительную часть времени в валдайской резиденции президента. Для Кабаевой, ее наследников и обслуги там построены отдельный деревянный дворец, спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк, писал «Проект».
Иногда Иван и Владимир все же появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии.