закрыть
7 октября 2025, вторник, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия

5
  • 7.10.2025, 15:15
  • 6,262
Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия

Они связаны с отчеством деда по отцовской линии.

Два сына главы Кремля Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной», сообщает «Агентство».

Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии — Владимира Спиридоновича Путина.

Под вымышленными фамилиями живут и дочери российского диктатора от первого брака — Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Фамилия Тихоновой, вероятнее всего, происходит от отчества Екатерины Шкребневой, бабушки по матери.

️Как Елизавета Олеговна Руднова во Франции жила внебрачная дочь правителя Елизавета Розова. Олег Руднов — умерший в 2015 году петербургский медиа-менеджер и давний друг Путина.

Путин и Кабаева с двумя сыновьями проводят значительную часть времени в валдайской резиденции президента. Для Кабаевой, ее наследников и обслуги там построены отдельный деревянный дворец, спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк, писал «Проект».

Иногда Иван и Владимир все же появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников