7 октября 2025, вторник, 16:28
Стоит ли белорусам ли принимать противовирусные при простуде?

  • 7.10.2025, 15:25
  • 2,026
Стоит ли белорусам ли принимать противовирусные при простуде?

Врач назвал препараты, которые точно помогут.

В период межсезонья, когда организм только перестраивается на зимний режим и особо уязвим к активизировавшимся с похолоданием вирусам, многим хочется поддержать свой иммунитет. Поэтому многие сегодня при первых же признаках простуды бегут в аптеку за разрекламированными противовирусными препаратами. А есть ли в них смысл и стоит ли тратиться на них при простуде? Вот что об этом говорят сами врачи, пишет Telegraf.news.

По словам педиатра Виктора Тютина, который в своей работе придерживается принципов доказательной медицины, противовирусные препараты, действительно «реально работают».

«Только вы никогда не найдете их в аптеке, вам их никто никогда не продаст», - заявил специалист в одном из видео в своем TikTok-аккаунте.

Врач пояснил, что все те многочисленные препараты, которые содержат в своем названии корень «-ферон» и позиционируются производителями как противовирусные препараты, содержат в себе в качестве активного действующего компонента интерферон альфа. Именно это вещество, по словам доктора, «действительно работает», но лишь при определенных условиях.

Интерферон альфа-2b — иммуномодулятор, который используется при лечении гепатита C, хронических форм гепатита B, а также некоторых форм рака: хронического миелоидного лейкоза, миеломной болезни, фолликулярной лимфомы, карциноидных опухолей и злокачественной меланомы. В клинических испытаниях была доказана его противовирусная активность, хотя механизм ее до сих пор остается до конца неясен — предположительно, препарат изменяет метаболизм клеток организма.

По словам Тютина, интерферон альфа способен проявлять свою выраженную противовирусную активность лишь в больших дозах. Именно поэтому интерферон альфа вводят пациентам только в виде уколов, в стационаре, под строгим наблюдением врачей и, как было сказано выше, при определенных, весьма серьезных заболеваниях, а не при банальной простуде.

«В игрушечных дозировках в виде сиропов и свечей при ОРВИ эти препараты не работают», - категорично заявил педиатр и назвал два фактора лечения сезонной простуды, которые, по его словам, действительно работают - время и терпение.

@pediatr_top

Противовирусные реально работают! Нежданчик от докмед врача😄

♬ оригинальный звук - Тютин Виктор

Кстати, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признают интерфероны I типа (например, IFN-α/β) и интерфероны III типа (IFN-λ) как важные медиаторы врожденного иммунного ответа против инфекции вируса гриппа. Исследования ВОЗ, проведенные во время пандемии коронавируса показали, что у людей с дефицитом врожденного иммунного ответа (то есть с более низкими уровнями IFN-α) болезнь протекала сложнее, а лечение оказывалось не столь эффективным.

Однако масштабных клинических исследований, которые бы доказали однозначную пользу иммуномодуляторов, таких как интерфероны, в качестве дополнительной терапии при гриппе или ОРВИ, по информации ВОЗ, не проводилось.

