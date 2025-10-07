закрыть
7 октября 2025
Из России в Беларусь везли 15 тысяч MacBook

  7.10.2025, 15:38
Груз задержала белорусская таможня.

Крупную партию контрабанды нашли таможенники в грузовике Mercedes-Benz, который ехал по трассе М4 Могилев-Минск, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

В грузовом отсеке транспортного средства обнаружили 15 тысяч MacBook, а также составные части беспилотников, пневматические винтовки и оптические прицелы к ним, компьютерную, бытовую и строительную технику.

Документы на весь товар, предоставленные водителем белорусского перевозчика для таможенного контроля, оказались недействительными.

«Это основание полагать, что груз на территорию ЕАЭС ввезен без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. Для подтверждения чего собирается сейчас доказательная база в рамках дальнейших проверочных мероприятий», — сообщили в ГТК.

В отношении перевозчика начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного нарушения. В данном случае общая стоимость груза составила более 500 тысяч белорусских рублей.

