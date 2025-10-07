закрыть
В Германии совершено покушение на мэра города

  • 7.10.2025, 15:56
В Германии совершено покушение на мэра города

Ирис Штальцер несколько раз ударили ножом — врачи борются за ее жизнь.

В немецком городе Хердеке (земля Северный Рейн-Вестфалия) недавно избранная мэр города — 57-летняя представительница СДПГ Ирис Штальцер — получила тяжелые ножевые ранения в живот и в спину, сообщает BILD.

По информации BILD, раненую Штальцер нашел в ее квартире сын. Перед тем, как потерять сознание, мэр успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице. Врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое.

Полиция объявила план перехвата и ведет розыск нападавших. Ведомство не исключает никакой версии, включая политический мотив. Расследование передано следственной группе по особо тяжким преступлениям.

Ирис Штальцер была избрана мэром Хердеке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября. Нападение произошло всего через десять дней после ее победы.

