В Германии совершено покушение на мэра города 1 7.10.2025, 15:56

1,778

Ирис Штальцер несколько раз ударили ножом — врачи борются за ее жизнь.

В немецком городе Хердеке (земля Северный Рейн-Вестфалия) недавно избранная мэр города — 57-летняя представительница СДПГ Ирис Штальцер — получила тяжелые ножевые ранения в живот и в спину, сообщает BILD.

По информации BILD, раненую Штальцер нашел в ее квартире сын. Перед тем, как потерять сознание, мэр успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице. Врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое.

Полиция объявила план перехвата и ведет розыск нападавших. Ведомство не исключает никакой версии, включая политический мотив. Расследование передано следственной группе по особо тяжким преступлениям.

Ирис Штальцер была избрана мэром Хердеке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября. Нападение произошло всего через десять дней после ее победы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com