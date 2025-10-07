закрыть
7 октября 2025, вторник, 16:28
Эстония передаст Украине более 150 боевых роботов

  • 7.10.2025, 16:09
Эстония передаст Украине более 150 боевых роботов

Платформы THeMIS уже доказали свою эффективность в боях.

Эстонская компания Milrem Robotics передаст Украине более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS.

Об этом заявила пресс-служба компании Milrem Robotics.

Эстонская компания поставит в Украину более 150 беспилотных наземных аппаратов THeMIS в рамках помощи, финансируемой и координируемой Нидерландами.

Значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с нидерландской компанией VDL Defentec.

Milrem Robotics в тесном сотрудничестве с VDL Defentec организует сборку техники на новой производственной линии, спроектированной для масштабируемого производства.

Компания также проведет обучение украинских операторов и персонала для эффективного использования роботов в боевых условиях.

Как отмечается, новые единицы дополнят 15 транспортных средств THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказали свою эффективность на поле боя с 2022 года.

В компании рассказали, что THeMIS – это проверенная и высокоадаптивная платформа беспилотных транспортных средств, предназначенная для поддержки пехотных войск, логистики, разведки и боевых миссий. Сейчас она является частью программ робототехники и используется в 19 странах.

