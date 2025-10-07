закрыть
«Асфальт нецелесообразен»

  • 7.10.2025, 16:19
«Асфальт нецелесообразен»
иллюстративное фото

Белоруска показала, как три года добивается у чиновников ремонта дороги.

Жительница деревни Смагорин Речицкого района Светлана рассказала, как три года добивается ремонта дороги и моста через реку Ивня. Она показала в TikTok состояние переправы и стопку документов. По ее словам, переписка с властями началась еще в 2022 году, пишет «Зеркало».

— Вот в таком состоянии наш мост, — говорит женщина на видео. — В 2025 году сказали, будут ремонтировать, и что-то пока никаких подготовительных работ не видно. А уже середина сентября.

Также Светлана продемонстрировала папку с документами:

— Вот подшивка — переписка с органами власти Республики Беларусь по поводу этой дороги. Переписка начиная с 2022 по 2023 год.

В стопке — коллективное обращение от жителей деревни, а также письма из областной администрации, автопарка и ДРСУ.

— Наше общение затянулось уже на три года, пока безрезультатно, — отмечает она.

В последнем ответе от Гомельского облисполкома говорится, что покрытие проезжей части соответствует требованиям безопасности дорожного движения — проезд транспорта обеспечен.

Согласно документу, в деревне Смагорин постоянно проживает 69 человек. Власти считают, что устройство асфальтобетонного покрытия на этой дороге нецелесообразно. Вместо этого ДРСУ № 114 будет поддерживать дорогу в надлежащем состоянии — производить грейдирование и при необходимости подсыпку. Последний текущий ремонт покрытия проводился в 2020 году. После этого два раза проводили грейдирование — то есть выравнивали дорогу грейдером.

Гомельский облисполком писал, что мост через реку Ивня по результатам диагностики находится в удовлетворительном состоянии, а его плановый ремонт пройдет в 2025 году.

— Что-то пока никаких подготовительных работ не видно по ремонту, а уже сентябрь, — говорит Светлана.

@yakush_svetlana

Дорога на деревню Смагорин Речицаого района в плохом состоянии. Ремонт мо та не начат. Машины ломаются. Люди в Чернобыльской зоне дышат пылью. Ждём решения властей по ремонту и укладке асфальта в сельской местности...

♬ оригинальный звук - Светлана на даче

