Atlantic Council: Кремль отверг щедрость Трампа 7.10.2025, 16:21

Время говорить с Путиным на языке силы.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с провалом своей стратегии «мир через уступки». После месяцев попыток убедить Путина заключить мир, предлагая выгодные условия и призывая Киев к компромиссам, российский лидер ответил новым наступлением и усилением ракетных ударов по украинским городам, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь риторика Вашингтона изменилась. Трамп называет Россию «бумажным тигром» и заявляет, что Украина способна вернуть все свои территории. Этот поворот, по мнению аналитиков, может означать переход от дипломатических попыток к политике давления.

Несмотря на признание ошибок предыдущих президентов США, Трамп долгое время избегал решительных шагов. Однако провал переговоров и растущее раздражение в Белом доме, по сообщениям, привели к пересмотру подхода. Вашингтон рассматривает расширение разведподдержки Украины и возможную передачу крылатых ракет «Томагавк».

Эксперты считают, что для достижения реального мира Трампу необходимо продемонстрировать Москве готовность к действиям, а не только заявлениям. Россия уверена, что США устанут поддерживать Украину, поэтому не спешит к компромиссу.

Если Трамп убедит Кремль, что не намерен отказываться от Киева и готов защищать независимость Украины, Москва, возможно, пойдет на переговоры. После серии безуспешных предложений и эскалации со стороны России, многие в Вашингтоне убеждены, что пришло время говорить с Путиным на языке силы — единственным, который он понимает.

