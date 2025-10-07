Если отдавать России, то бензина может не хватить уже Беларуси Письма к дочери

Поставки топлива в РФ могут ударить по самим белорусам.

Говорят, зарево пожара на нефтебазе в Феодосии было видно за десятки километров. Ну так, а как не увидеть? Это же самая большая нефтебаза в Крыму. А буквально недавно оккупационный администратор Крыма объяснял, что они свозят отовсюду бензин, чтобы решить проблему дефицита. Вот куда свезли, там оно и сгорело.

И, конечно, не нефтебазе единой радуется украинский дрон. Нефтебаза это так, пустяки, мелкая закуска. Говорят, что с августа Украина сломала то ли 17 то ли 23 процента мощностей российских НПЗ.

И теперь сломанные НПЗ уже не только очереди на заправках и бензин по талонам. Теперь сломанные НПЗ – это проблема глобального свойства.

Потому что когда бензин дорожает, он плохо действует на инфляцию. А когда бензина нет, то ломается вся внутренняя логистика. И одно дело, если по заводу прилетело один раз. Тогда его можно починить и дальше радоваться жизни. Но прилетает-то постоянно.

И получается, что чинить бесполезно. Все равно, как только починишь, его сломают снова. И если вот месяц назад у российских властей были иллюзии, что все это скоро закончится, то теперь в итоге кончились только иллюзии. А удары по российским НПЗ кончаться не собираются.

Конечно, российским властям надо что-то с этим делать. А что ты сделаешь? А ничё. Поэтому российские власти делают вид. Вот российский вице-премьер Новак написал, что он собирается покупать по 300 тысяч тонн бензина в месяц в Беларуси. И оно, конечно, очень внушительно звучит. Но есть нюанс.

Потому что 300 тысяч тонн бензина в месяц – это такая амбивалентная цифра. Для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер слишком мало. Потому что в месяц Россия производила в прошлом году 3,4 миллиона тонн бензина.

То есть, если считать по минимальной границе, то она уже потеряла 580 тысяч тонн бензинового производства в месяц. А если считать по максимальной, то почти 800 тысяч. То есть белорусского бензина на весь российский дефицит не хватит.

Зато, если отдавать России по 300 тысяч тонн бензина каждый месяц, то бензина может не хватить уже нам самим. Потому что на максимуме Беларусь производила где-то 350 тысяч тонн бензина. А нам самим в месяц надо 90–100 тысяч тонн.

Если загрузить два белорусских НПЗ на полную катушку и распечатать запасы, то пару месяцев мы, может и продержимся. Но кто сказал, что через пару месяцев не станет еще хуже.

И я уже не говорю о том, что кое-кому в принципе никогда не хотелось продавать свой бензин в Россию. Потому что куда угодно, кроме России, этот бензин можно продать гораздо дороже. А теперь получается, что на «продать куда дороже» бензина вообще не останется. И хорошо если его останется хотя бы себе.

Но отказать Путину, когда тот попросит, истекающий гарант, конечно, не в состоянии. Если отказать Путину, тогда ни экспорта не останется, ни бензина. Да и гарантии могут внезапно закончиться.

