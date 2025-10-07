Журналисты рассказали о музыканте, отказавшемся от рыцарского звания 3 7.10.2025, 16:50

Дэвид Боуи

Не для всех титулы совместимы с духом рок-н-ролла.

Для многих артистов рыцарское звание — символ признания и успеха. Но не все в музыкальном мире считают этот жест совместимым с духом рок-н-ролла. Первым музыкантом, открыто отказавшимся от рыцарства, стал Дэвид Боуи, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В 2000 году он отказался от Ордена Британской империи, а в 2003-м — от рыцарского звания. Объяснение было простым и честным: «Я никогда не собирался соглашаться на это. Я просто не понимаю, зачем это нужно. Это не то, ради чего я работал всю жизнь», — сказал музыкант.

Боуи подчеркнул, что не осуждает других, включая Мика Джаггера, который принял звание сэра: «Это его решение, но это не для меня».

Отказ Боуи стал знаковым — в отличие от протестов Джона Леннона или Джорджа Харрисона, которые уже имели государственные награды, Боуи отклонил почесть сразу, на этапе предложения.

Его позиция отражала отношение многих музыкантов, видящих в наградах от монархии проявление системы, против которой рок всегда восставал. Похожим образом высказался и Пол Веллер, отказавшийся от ордена в 2007 году: «Это не мое. Я не люблю королевскую семью, не люблю истеблишмент».

Таким образом, Боуи стал не только иконой музыки, но и символом независимости от официальных почестей — человеком, который выбрал творчество и самоуважение вместо титулов.

