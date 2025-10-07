закрыть
7 октября 2025, вторник, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Когда же эта война закончится?»

4
  • 7.10.2025, 16:57
  • 5,152
«Когда же эта война закончится?»
Игорь Димитриев

Российский Z-военкор сделал неожиданное признание.

Российский пропагандист и бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, перешедший на сторону России, впервые открыто признал, что в верхах страны и среди военных зреет понимание: война с Украиной была ошибкой. На признание пропагандиста обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Когда же эта война закончится? Мы стали адекватнее воспринимать реальность. Иллюзии и фантазии про «освобождение от гнета», про «причины СВО» — все это смыло. Всю эту ерунду, эту большую ошибку нужно как можно быстрее прикрывать», — заявил Димитриев в одном из своих выступлений.

По его словам, осознание провала и бессмысленности войны постепенно доходит даже до тех, кто раньше был уверен в победе и оправдывал действия Кремля. «Даже если мы не позволяем себе говорить откровенно, все мы прекрасно понимаем: пора это завершать», — подчеркнул он.

Перелом в умах и страх в верхах

Слова Z-военкора вызвали широкий резонанс: впервые человек из внутреннего круга Z-пропаганды фактически признал, что иллюзия «освобождения» рухнула. По его словам, «реальное, адекватное восприятие себя в мире приходит ко всем», даже к тем, кто привык смотреть на происходящее сквозь телевизор и страх репрессий.

«Эта идея доходит и до начальства», — добавил Димитриев.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников