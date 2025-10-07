«Когда же эта война закончится?»4
- 7.10.2025, 16:57
Российский Z-военкор сделал неожиданное признание.
Российский пропагандист и бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, перешедший на сторону России, впервые открыто признал, что в верхах страны и среди военных зреет понимание: война с Украиной была ошибкой. На признание пропагандиста обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
«Когда же эта война закончится? Мы стали адекватнее воспринимать реальность. Иллюзии и фантазии про «освобождение от гнета», про «причины СВО» — все это смыло. Всю эту ерунду, эту большую ошибку нужно как можно быстрее прикрывать», — заявил Димитриев в одном из своих выступлений.
По его словам, осознание провала и бессмысленности войны постепенно доходит даже до тех, кто раньше был уверен в победе и оправдывал действия Кремля. «Даже если мы не позволяем себе говорить откровенно, все мы прекрасно понимаем: пора это завершать», — подчеркнул он.
Перелом в умах и страх в верхах
Слова Z-военкора вызвали широкий резонанс: впервые человек из внутреннего круга Z-пропаганды фактически признал, что иллюзия «освобождения» рухнула. По его словам, «реальное, адекватное восприятие себя в мире приходит ко всем», даже к тем, кто привык смотреть на происходящее сквозь телевизор и страх репрессий.
«Эта идея доходит и до начальства», — добавил Димитриев.