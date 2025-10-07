«Режим боится именно взаимопомощи и солидарности» 7.10.2025, 17:05

Бывший политзаключенный рассказал, что помогает сохранить силы в лукашенковской тюрьме.

Максим Винярский — координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». Он более 25 лет противостоит диктатуре Лукашенко, не раз проходил через тюрьмы и аресты. В январе 2021 года Винярского задержали силовики. Его осудили вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» за «подготовку к массовым беспорядкам» на пять лет колонии.

11 сентября 2025 года он был освобожден и принудительно депортирован в Литву вместе с другими бывшими узниками совести.

В интервью сайту Charter97.org Максим Винярский рассказал, что помогало ему сохранять силы и внутреннюю свободу в неволе:

— Нужно понимать, что никто из нас не сражается в одиночку. Вокруг всегда есть люди — те, кого ты выбрал сам, и те, кто оказался рядом по воле обстоятельств. Источником силы в неволе становятся именно люди рядом.

Лишение свободы — это не всегда полная изоляция. Большую часть времени ты находишься с другими людьми. И важно искать опору в их позитивных качествах, поддерживать их, а не впадать в уныние. Если тебе кто-то помог, ты сам должен быть готов помочь. Нужно распространять оптимизм, а не пессимизм.

Это то, чего больше всего боятся прислужники режима. В колониях запрещают заключенным даже делиться между собой чем-то — конфетой, шоколадкой. За это могли отправить в ШИЗО. Режим боится именно взаимопомощи и солидарности между людьми.

Поэтому не стоит ждать помощи — попробуй сделать что-то сам. Если ты уже оказался там, смотри вокруг: кому и чем можешь помочь. Увидев это, другие поступят так же. Это как снежный ком, который невозможно остановить никакими наказаниями.

Принципы, по которым стоит жить, чтобы пройти этот путь, давно известны: «Не верь, не бойся, не проси».

Не верь тюремщикам и их приспешникам. Не бойся угроз. И не проси ничего у тех, кто узурпировал власть. Кстати, именно это больше всего раздражает тюремщиков. Они хотят, чтобы ты зависел от них, постоянно что-то просил. А когда человек игнорирует их «мелкие подачки» и спокойно держится, они теряют над ним власть.

— Ваше «освобождение» оказалось насильственной депортацией. Что вы почувствовали, когда вместо возвращения на свободу вас вывезли из родной страны?

— С одной стороны, это абсолютный негатив. Очередное «дно», когда людей незаконно лишают гражданства, даже не пытаясь прикрыться законом.

Но одновременно я испытал радость, когда увидел рядом своих друзей: Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Дмитрия Козлова, Николая Статкевича, Геннадия Федынича, Владимира Мацкевича. Мы столько лет шли вместе, и в тот момент мне было просто радостно снова видеть этих людей.

Все, кто участвует сегодня в репрессиях, должны понимать: мир маленький и круглый. За все придется отвечать. Те, кто оправдываются «приказами», не уйдут от ответственности. И если не сегодня, то после падения режима, когда власть вернется к народу, они предстанут перед законом. Тогда, по крайней мере, с ними поступят по справедливости.

