Премьер-министр Дании: Трамп не отказался от идеи завладеть Гренландией

  • 7.10.2025, 17:42
Премьер-министр Дании: Трамп не отказался от идеи завладеть Гренландией
Метте Фредериксен

Автономная территория Дании богата залежами редкоземельных металлов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что президент США Дональд Трамп может вновь вернуться к идее установить контроль над Гренландией. По ее словам, ни Дания, ни остров не могут позволить себе «вздохнуть с облегчением», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая во вторник на открытии парламента, Фредериксен напомнила, что Трамп ранее проявлял навязчивый интерес к Гренландии — автономной территории Дании, богатой залежами редкоземельных металлов. Он не исключал применения экономического давления или даже военных мер, чтобы добиться контроля над островом.

«Сейчас может показаться, что эта тема осталась позади, и можно расслабиться. Но, по моему мнению, это не так», — заявила премьер-министр. Она добавила, что около 60 тысяч жителей Гренландии до сих пор испытывают тревогу после того, как «самая мощная держава мира» рассматривала их землю как нечто, что можно «купить и завладеть».

Фредериксен подчеркнула, что Дания будет неизменно поддерживать право Гренландии самостоятельно определять свое будущее. «Мы не позволим запугать себя и не согласимся на то, что считаем неправильным», — сказала она.

После попыток Трампа «купить» Гренландию остров активизировал усилия по укреплению связей с Европейским союзом и другими партнерами. В ближайшее время ожидается подписание соглашения с Великобританией о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Министр иностранных дел Гренландии ранее заявила, что остров ищет партнеров среди «единомышленников» и резко раскритиковала агрессивные заявления президента США. В среду премьер-министр Гренландии выступит в Европейском парламенте в Страсбурге, где поднимет вопросы международного сотрудничества и безопасности региона.

