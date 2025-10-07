«Как это можно шить на заказ?» 2 7.10.2025, 17:20

Белоруска создает авторское нижнее белье для клиентов со всей Европы.

Комплекты белья, сшитые Дарьей, носят в Польше, Германии, Голландии, Англии. Женщины их разных стран сами снимают мерки по инструкциям белоруски и высылают мастерице. В магазине купить комплект быстрее, да и дешевле, поэтому поначалу такое предложение вызывало удивление, особенно в Польше, где сейчас живет девушка. Но со временем клиентки такую опцию оценили. MOST поговорил с Дарьей о том, почему она занялась шитьем в эмиграции и зачем женщинам белье, сшитое под заказ.

Дарья увлеклась шитьем после переезда в Польшу — шесть лет назад. Начинала с пижам, но почти сразу поняла, что заниматься женским нижним бельем ей интереснее. Тогда в интернете девушка нашла бесплатные курсы и стала учиться. Потом прошла еще одно онлайн-обучение — и стала создавать белье.

— Однажды на [сайте объявлений] Olx я увидела машинку, которая мне понравилась. Но оказалось, что она уже зарезервирована. Тогда подумала, что, если мне суждено шить, я все равно ее куплю. Так и получилось, — вспоминает Дарья.

За машинку девушка отдала 250 злотых, и некоторое время это было единственное оборудование, с помощью которого Дарья создавала изделия. Потом добавился оверлок — машина, которая обрабатывает край изделия, чтобы он был аккуратным.

— На самом деле важнее техника шитья, а не сама машина, — уверена Дарья.

Когда хочется модных оттенков, материалы везут из Беларуси

Первое время белоруска отдавала изделия по себестоимости: ей просто нужны были модели, чтобы потренироваться. А после появились и настоящие клиентки.

— Многим нравилось, что кружево разных цветов. Например, фиолетовое или синее — такое в магазине редко встретишь, — отмечает белоруска. — Цвет резинок, кружева и сетки должен совпадать — тон в тон. В Польше можно купить в черных, бежевых, красных оттенках. Но если хочется интересных цветов, например модный сейчас шоколадный оттенок, прошу, чтобы материалы мне везли из Беларуси. Иногда некоторые материалы заказываю у украинских производителей.

Цена комплекта зависит от размера и сложности, но в среднем выходит 260-300 злотых. Половину от этого занимает стоимость расходных материалов.

«Польки удивляются: как это можно шить белье?»

Выбор трусов и бюстгальтеров в масмаркете сейчас очень широк, но большая часть продукции шьется по стандартным лекалам. Они не учитывают физиологических особенностей некоторых покупательниц.

— Один из самых частых запросов среди девушек: они не могут подобрать белье, либо оно неудобное. А когда приходят ко мне, просят сшить изделие, которое будет и красивым, и комфортным, — рассказывает белоруска.

Сначала Дарья снимает с каждой клиентки мерки. Некоторые девушки приходят к белоруске домой. Те, кто живет в других городах или странах, снимают с себя мерки самостоятельно, руководствуясь инструкцией белоруски.

Такие предложения в Польше редкость. Дарья изучала рынок и нашла всего нескольких мастериц.

— Польки удивляются: как это можно шить белье? Им интересно, — улыбается девушка.

Тем не менее чаще всего белье у мастерицы заказывают именно польские клиентки. Причем живущие не только в Польше, но и в других европейских странах.

— От них были заказы из Германии, Голландии, Лондона, — говорит Дарья.

Спалила готовый комплект — пришлось шить заново

Время на пошив одной модели зависит от размера. Белоруска признается, что с маленькими размерами работать проще — в процессе возникает меньше нюансов.

— Для большой груди я сначала шью хлопковый макет. После смотрим, как он сидит и выглядит на девушке. Затем вношу небольшие правки и отшиваю белье уже из кружева. На это уходит около восьми часов.

Чтобы бюстгальтер удерживал пышную грудь, помимо декоративного кружева Дарья подшивает стабилизирующую сетку.

— В белье много маленьких, незаметных швов. А сам материал тонкий и очень скользкий — кружево убегает. Просто пришить резинку к куску материала тоже нельзя, нужно понимать коэффициент натяжения. Тут важно наловчиться.

Дарья признается, что один из самых нелюбимых процессов — распорка готового изделия. Это долгая и кропотливая работа.

— А еще с кружевом нужно быть очень аккуратным. Однажды мне нужно было просто отутюжить готовый комплект. Я его спалила. Было очень грустно и обидно — пришлось шить заново.

«Уютная девичья мастерская с кружевом и кофе»

Пошив белья — не основной доход Дарьи, она работает также в офисе. Заработок на изделиях разнится, поэтому пока она работает в форме незарегистрированной деятельности — это возможно, если доход не превышает 75% минимальной зарплаты. До рождения ребенка Дарья шила по 20 комплектов в месяц, получалось, что белоруска работала почти без выходных. Когда в семье появился ребенок, времени на создание белья у девушки стало меньше.

Тем не менее Дарья мечтает открыть мастерскую, куда клиентки могли бы приходить для снятия мерок и покупки готовых комплектов.

— Надеюсь, в будущем это будет моя полноценная работа — уютная девичья мастерская в центре города с кружевом и кофе, — улыбается она.

