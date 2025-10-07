«Как это можно шить на заказ?»2
- 7.10.2025, 17:20
Белоруска создает авторское нижнее белье для клиентов со всей Европы.
Комплекты белья, сшитые Дарьей, носят в Польше, Германии, Голландии, Англии. Женщины их разных стран сами снимают мерки по инструкциям белоруски и высылают мастерице. В магазине купить комплект быстрее, да и дешевле, поэтому поначалу такое предложение вызывало удивление, особенно в Польше, где сейчас живет девушка. Но со временем клиентки такую опцию оценили. MOST поговорил с Дарьей о том, почему она занялась шитьем в эмиграции и зачем женщинам белье, сшитое под заказ.
Дарья увлеклась шитьем после переезда в Польшу — шесть лет назад. Начинала с пижам, но почти сразу поняла, что заниматься женским нижним бельем ей интереснее. Тогда в интернете девушка нашла бесплатные курсы и стала учиться. Потом прошла еще одно онлайн-обучение — и стала создавать белье.
— Однажды на [сайте объявлений] Olx я увидела машинку, которая мне понравилась. Но оказалось, что она уже зарезервирована. Тогда подумала, что, если мне суждено шить, я все равно ее куплю. Так и получилось, — вспоминает Дарья.
За машинку девушка отдала 250 злотых, и некоторое время это было единственное оборудование, с помощью которого Дарья создавала изделия. Потом добавился оверлок — машина, которая обрабатывает край изделия, чтобы он был аккуратным.
— На самом деле важнее техника шитья, а не сама машина, — уверена Дарья.
Когда хочется модных оттенков, материалы везут из Беларуси
Первое время белоруска отдавала изделия по себестоимости: ей просто нужны были модели, чтобы потренироваться. А после появились и настоящие клиентки.
— Многим нравилось, что кружево разных цветов. Например, фиолетовое или синее — такое в магазине редко встретишь, — отмечает белоруска. — Цвет резинок, кружева и сетки должен совпадать — тон в тон. В Польше можно купить в черных, бежевых, красных оттенках. Но если хочется интересных цветов, например модный сейчас шоколадный оттенок, прошу, чтобы материалы мне везли из Беларуси. Иногда некоторые материалы заказываю у украинских производителей.
Цена комплекта зависит от размера и сложности, но в среднем выходит 260-300 злотых. Половину от этого занимает стоимость расходных материалов.
«Польки удивляются: как это можно шить белье?»
Выбор трусов и бюстгальтеров в масмаркете сейчас очень широк, но большая часть продукции шьется по стандартным лекалам. Они не учитывают физиологических особенностей некоторых покупательниц.
— Один из самых частых запросов среди девушек: они не могут подобрать белье, либо оно неудобное. А когда приходят ко мне, просят сшить изделие, которое будет и красивым, и комфортным, — рассказывает белоруска.
Сначала Дарья снимает с каждой клиентки мерки. Некоторые девушки приходят к белоруске домой. Те, кто живет в других городах или странах, снимают с себя мерки самостоятельно, руководствуясь инструкцией белоруски.
Такие предложения в Польше редкость. Дарья изучала рынок и нашла всего нескольких мастериц.
— Польки удивляются: как это можно шить белье? Им интересно, — улыбается девушка.
Тем не менее чаще всего белье у мастерицы заказывают именно польские клиентки. Причем живущие не только в Польше, но и в других европейских странах.
— От них были заказы из Германии, Голландии, Лондона, — говорит Дарья.
Спалила готовый комплект — пришлось шить заново
Время на пошив одной модели зависит от размера. Белоруска признается, что с маленькими размерами работать проще — в процессе возникает меньше нюансов.
— Для большой груди я сначала шью хлопковый макет. После смотрим, как он сидит и выглядит на девушке. Затем вношу небольшие правки и отшиваю белье уже из кружева. На это уходит около восьми часов.
Чтобы бюстгальтер удерживал пышную грудь, помимо декоративного кружева Дарья подшивает стабилизирующую сетку.
— В белье много маленьких, незаметных швов. А сам материал тонкий и очень скользкий — кружево убегает. Просто пришить резинку к куску материала тоже нельзя, нужно понимать коэффициент натяжения. Тут важно наловчиться.
Дарья признается, что один из самых нелюбимых процессов — распорка готового изделия. Это долгая и кропотливая работа.
— А еще с кружевом нужно быть очень аккуратным. Однажды мне нужно было просто отутюжить готовый комплект. Я его спалила. Было очень грустно и обидно — пришлось шить заново.
«Уютная девичья мастерская с кружевом и кофе»
Пошив белья — не основной доход Дарьи, она работает также в офисе. Заработок на изделиях разнится, поэтому пока она работает в форме незарегистрированной деятельности — это возможно, если доход не превышает 75% минимальной зарплаты. До рождения ребенка Дарья шила по 20 комплектов в месяц, получалось, что белоруска работала почти без выходных. Когда в семье появился ребенок, времени на создание белья у девушки стало меньше.
Тем не менее Дарья мечтает открыть мастерскую, куда клиентки могли бы приходить для снятия мерок и покупки готовых комплектов.
— Надеюсь, в будущем это будет моя полноценная работа — уютная девичья мастерская в центре города с кружевом и кофе, — улыбается она.
