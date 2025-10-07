Над президентским дворцом в Хельсинки пролетел дрон 7.10.2025, 17:29

Беспилотник заметили в запретной для полетов зоне.

В столице Финляндии Хельсинки в понедельник зафиксировали беспилотник, который пролетел в районе президентского дворца, где использование воздушного пространства ограничено, сообщает Yle.

Очевидец, который увидел дрон над президентским дворцом и соседними зданиями в Хельсинки, сообщил об этом в экстренные службы.

Он также сказал, что видел двух мужчин, которые запускали беспилотники неподалеку, и те сказали, что являются туристами из Гонконга.

В полиции Хельсинки сказали, что им известно об инциденте, но правоохранители решили закрыть дело, «поскольку было подтверждено, что дрон больше не летает в зоне ограниченного доступа».

Инспектор Маркус Коскинен из полицейского управления Хельсинки сказал, что каждую неделю правоохранители получают сообщения о дронах, которые обычно запускают туристы.

В Финляндии существуют несколько зон, где использование воздушного пространства ограничено – административные кварталы в центре Хельсинки, а также официальные резиденции президента и премьер-министра.

В последние недели участились сообщения о неизвестных дронах, которые запускают в разных странах Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com