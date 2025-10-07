Хватит ли белорусам картошки в новом сезоне? 4 7.10.2025, 17:39

Экономисты предупреждают: кризис может повториться.

Весной 2025 года в белорусских магазинах внезапно пропала картошка. Впервые страна столкнулась с дефицитом: из-за низкого урожая, плохого хранения и регулирования цен корнеплод исчез с полок супермаркетов. Спустя некоторое время картошка вернулась на прилавки, но уже из Азербайджана, Египта, стран ЕС – и по более высоким ценам. Сейчас власти РБ уверяют, что в новом сезоне ситуация не повторится: урожай картошки в стране ожидается на 30 процентов выше прошлогоднего. При этом аккуратно предупреждают, что белорусских яблок точно будет мало.

Хватит ли картошки и яблок в новом сезоне? И что будет с ценами на них? DW разбиралась с экспертом.

Что случилось в 2025-м?

Осенью 2024 года белорусские фермеры и сельскохозяйственные организации собрали самый низкий урожай картофеля за последние десять лет. Из-за регулирования цен на овощи продавать его на внутреннем рынке стало невыгодно: закупочная цена в Беларуси составляла 76 копеек, при этом продать картошку в Россию можно было почти в два раза дороже – за 1,4 белорусских рубля, что и сделали многие производители. К весне белорусские фермеры поставили в РФ около 194 тысячи тонн – более четверти собранного урожая.

Как результат – к февралю 2025 года белорусы столкнулись с необычным явлением: в стране, каждый житель которой съедает 159 килограммов картошки в год, эта самая картошка стала пропадать. Корнеплод, который на тот момент еще продавался в магазинах, был мелкий и низкого качества. После возникли перебои и с ним. Весной правительство РБ в закрытых докладных записках признавало: в стабилизационных фондах осталось слишком мало белорусского картофеля. Чтобы восполнить дефицит, в конце мая Александр Лукашенко даже отменил «контрсанкции» против Евросоюза, разрешив поставки овощей из стран ЕС.

Каким будет новый урожай?

В новом сезоне, заявил журналу «Экономика Беларуси» министр сельского хозяйства Юрий Горлов, фермеры и сельскохозяйственные организации рассчитывают собрать около 1 миллиона тонн картошки – это, по его словам, на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Это не какой-то рекорд, а обычный урожай, комментирует экономический обозреватель Андрей Маховский. «Столько собирали примерно все годы до этого. Просто прошлый год был очень плохим», – говорит экономист.

По указанию Александра Лукашенко площади под посадку картофеля в 2025-м увеличили на три тысячи гектаров. При этом урожайность в этом году осталась низкой. Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия, в новом сезоне с одного гектара в среднем планируют собрать «на 3,7 центнеров больше», чем в предыдущем, то есть 309,7 центнеров с гектара. Это по-прежнему сильно меньше, чем в 2023-м: тогда урожайность составила 359 центнеров.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия говорит, что в Беларуси соберут до 1 миллиона тонн и урожай будет на 30 процентов больше. Эти слова мы никак не можем проверить – остается только доверять им или нет. И тут есть интересный факт: буквально 6 октября Минсельхозпрод сообщил, что в Беларуси собрали 510 тысяч тонн картошки, при этом убрано 72 процента площадей. Математически миллион тонн здесь никак не получается. Похоже, в этом году урожай будет примерно такой же, как и в прошлом – около 750 тысяч тонн», – говорит Андрей Маховский.

Для сравнения: в Германии в этом году планируют собрать рекордный за 25 лет урожай – 13,4 миллионов тонн картофеля, из-за чего цена на овощ снизилась примерно на 15%. С одного гектара немецкие фермеры получили 440 центнеров корнеплода.

«Золотой запас» картошки – сколько стоит?

Сегодня купить килограмм картофеля в одной из популярных белорусских торговых сетей можно за 1,85 рублей (около 50 евроцентов). Фасуют овощ по три килограмма, то есть за одну сетку придется отдать 5,55 белорусских рублей (1,40 евро).

Стоимость картошки у белорусских фермеров осталась примерно на уровне прошлого года. В фермерских предприятиях в разных областях Беларуси говорят, что урожай в этом году немного лучше, чем в прошлом, однако подробностями не делятся.

В одном из фермерских предприятий Шкловского района Могилевской области картошку продают за 70 копеек за килограмм. «Подъехать и забрать можно хоть сегодня после обеда», – говорит один из сотрудников фермерского хозяйства.

В Толочинском районе Витебской области килограмм картофеля предлагают купить за 1,07 белорусских рубля. По словам представительницы предприятия, эта цена не окончательная: на предприятии ждут распоряжения Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое должно определить, сколько будет стоить картошка в будущие месяцы. «Урожайность в этом году достойная», – сдержанно прокомментировала собеседница, отметив, что уборка корнеплода еще не окончена. По ее словам, рынок картофеля в последние годы «непредсказуемый»: «Были ситуации, когда мы продавали картошку и по 20 копеек за килограмм, и по одному рублю. В этом году в наших хранилищах картошка оставалась до июня».

Один из фермеров Барановичского района Брестской области продает картошку за 77 копеек. «Урожай нормальный. Точно лучше, чем в прошлом году», – ответила по телефону представительница хозяйства. На вопрос, есть ли смысл купить картошку «про запас» – на случай, если вдруг в Беларуси снова возникнет дефицит, – она с улыбкой ответила: «Есть у нас картофель. И наверняка будет».

В одном из предприятий Щучинского района Гродненской области картошку предлагают за 1,10 белорусских рубля, при этом продают овощ только большими партиями – работать с заказами в 100–200 килограммов там отказываются.

Хватит ли нового урожая?

Даже 750 тысяч тонн картофеля, которые, вероятно, в этом году соберут в Беларуси, достаточно для потребностей внутреннего рынка, уверен экономический обозреватель Андрей Маховский. Он обращает внимание, что в эту статистику входит только картофель, который производят государственные сельхозпредприятия и частные фермерские хозяйства. Еще около 3 миллионов тонн на своих личных участках каждый год выращивают сами белорусы.

«В прошлом году дефицит возник не только потому, что собрали мало картошки, а еще и потому, что власти обсчитались. Если бы фермеры не были вынуждены поставлять картофель в больших объемах в Россию, никакого дефицита картошки у нас в стране не было бы. В принципе эти 750 тысяч тонн, даже не один миллион – этого вполне достаточно для Беларуси», – говорит Андрей Маховский.

Может ли возникнуть новый дефицит? Андрей Маховский считает, что да, если белорусские власти и дальше будут регулировать цены. В этом случае частные фермерские предприятия, которые производят около половины всего урожая картошки, будут и дальше сокращать площади посадки картофеля, поскольку его производство становится невыгодным.

Однако, считает экономист, в РБ учли урок прошлого сезона. «Дефицит картошки стал для Александра Лукашенко новой травмой после 2020 года, поэтому я предполагаю, что чиновники сильно постараются, чтобы такая ситуация не повторилась в новом сезоне», – считает экономический обозреватель.

А вот дефицит белорусских яблок в Беларуси очень вероятен, говорит эксперт. Министр сельского хозяйства уже заявил, что в стране из-за весенних заморозков пропала значительная часть будущего урожая – осенью в стране планируют собрать всего около 80 тысяч тонн яблок. Это, по данным Минсельхозпрода, на 60 процентов меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сейчас в одной из популярных торговых сетей, предоставляющих услуги доставки, белорусские яблоки стоят от 4,49 рублей до 5,46 рублей за килограмм.

