В Монако показали мегаяхту с тройным потолком и стеклянным лифтом 1 7.10.2025, 17:51

На борту — бассейн и вертолетная площадка.

В Монако (Франция) компания Foster + Partners совместно с Lateral представила мегаяхту Outlier I стоимостью 300 млн фунтов стерлингов. Инженеры переместили машинное отделение в нос судна, чтобы увеличить жилую площадь и улучшить комфорт пассажиров.

Как сообщает The Sun, британская студия Foster + Partners вместе с военно-морским архитектором Lateral представила на выставке в Монако концепцию мегаяхты Outlier I. Благодаря инновационному решению — переносу машинного отделения в переднюю часть судна — инженеры смогли увеличить гостевые помещения и палубное пространство без изменения общей длины яхты.

Outlier I, стоимостью около 300 млн фунтов стерлингов, сочетает современный дизайн и технологические решения, которые расширяют границы классического судостроения. По словам дизайнера Адама Ньюберна, перемещение двигателя в нос яхты позволило улучшить приватность кают и создать зону отдыха для VIP-гостей с прямым выходом на открытую террасу.

Интерьер яхты спроектирован в стиле роскошной виллы — с тройными гостиными, окнами от пола до потолка и панорамным видом на море. Обилие естественного света и открытые пространства создают эффект полной прозрачности.

Судно получило на 40% больше места на палубе по сравнению с аналогами. Просторная задняя терраса расположена почти над уровнем моря, а стеклянный лифт соединяет все этажи. Среди удобств — бассейн, вертолетная площадка и зоны для прогулок.

Водоизмещение Outlier I составляет 2 000 тонн, что позволяет яхте совершать как короткие прибрежные, так и дальние путешествия. По словам Ньюберна, целью команды было «переосмыслить образ жизни на воде, объединив эстетику и функциональность в едином пространстве».

