закрыть
7 октября 2025, вторник, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Монако показали мегаяхту с тройным потолком и стеклянным лифтом

1
  • 7.10.2025, 17:51
В Монако показали мегаяхту с тройным потолком и стеклянным лифтом

На борту — бассейн и вертолетная площадка.

В Монако (Франция) компания Foster + Partners совместно с Lateral представила мегаяхту Outlier I стоимостью 300 млн фунтов стерлингов. Инженеры переместили машинное отделение в нос судна, чтобы увеличить жилую площадь и улучшить комфорт пассажиров.

Как сообщает The Sun, британская студия Foster + Partners вместе с военно-морским архитектором Lateral представила на выставке в Монако концепцию мегаяхты Outlier I. Благодаря инновационному решению — переносу машинного отделения в переднюю часть судна — инженеры смогли увеличить гостевые помещения и палубное пространство без изменения общей длины яхты.

Outlier I, стоимостью около 300 млн фунтов стерлингов, сочетает современный дизайн и технологические решения, которые расширяют границы классического судостроения. По словам дизайнера Адама Ньюберна, перемещение двигателя в нос яхты позволило улучшить приватность кают и создать зону отдыха для VIP-гостей с прямым выходом на открытую террасу.

Интерьер яхты спроектирован в стиле роскошной виллы — с тройными гостиными, окнами от пола до потолка и панорамным видом на море. Обилие естественного света и открытые пространства создают эффект полной прозрачности.

Судно получило на 40% больше места на палубе по сравнению с аналогами. Просторная задняя терраса расположена почти над уровнем моря, а стеклянный лифт соединяет все этажи. Среди удобств — бассейн, вертолетная площадка и зоны для прогулок.

Водоизмещение Outlier I составляет 2 000 тонн, что позволяет яхте совершать как короткие прибрежные, так и дальние путешествия. По словам Ньюберна, целью команды было «переосмыслить образ жизни на воде, объединив эстетику и функциональность в едином пространстве».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников