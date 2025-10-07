Партизаны взорвали военный поезд под Петербургом 2 7.10.2025, 17:55

С рельсов сошел состав с грузом для армии РФ — движение парализовано.

В Ленинградской области РФ партизаны устроили взрыв на железной дороге. В результате операции с рельсов сошел поезд, который перевозил военный груз.

Об этом «РБК-Украина» сообщили источники в разведке.

По информации собеседников издания, 7 октября утром на железнодорожном перегоне «Строганово-Мшинская» прогремел взрыв. В результате с рельсов сошли локомотив и вагоны поезда с военным грузом. Таким образом, движение поездов с сообщением Санкт-Петербург-Псков было парализовано.

В РЖД объяснили остановку движения поездов на перегоне «Строганово-Мшинская» «техническими причинами». Грузовые и пассажирские поезда направляют по обходному пути с задержками на несколько часов.

Согласно информации из открытых источников, на место инцидента россияне направили спецслужбы. Также там расчищают пути от перевернутых вагонов. При этом фото и видео с места события нету, поскольку там полностью отключили интернет.

Источник «РБК-Украина» в Главном управлении разведки объяснил, что такие операции прямо влияют на логистические и военные возможности РФ, поскольку РЖД - это основа логистики российской армии и значительный финансовый донор военного бюджета.

