СМИ: Лукашенковские силовики пытали экс-офицера Минобороны Афганистана 1 7.10.2025, 17:59

1,728

Ему ампутировали руку.

Бывший офицер элитных подразделений Министерства обороны Афганистана Джихад Мохаммад Гул Навайе был задержан и подвергнут пыткам белорусскими силовиками. В настоящее время он находится под надзором в больнице, сообщает 8am.media.

Источники сообщили изданию Hasht-e Subh Daily в воскресенье, 5 октября, что Навайе был вынужден покинуть Афганистан по нелегальным маршрутам после прихода к власти талибов из-за угрозы безопасности.

По словам источников, после жестоких пыток и длительного содержания под стражей без внимания со стороны властей, его рука почернела от травмы и в итоге была ампутирована в больнице.

