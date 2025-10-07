СМИ: Лукашенковские силовики пытали экс-офицера Минобороны Афганистана

СМИ: Лукашенковские силовики пытали экс-офицера Минобороны Афганистана1
- 7.10.2025, 17:59
- 1,728
Ему ампутировали руку.
Бывший офицер элитных подразделений Министерства обороны Афганистана Джихад Мохаммад Гул Навайе был задержан и подвергнут пыткам белорусскими силовиками. В настоящее время он находится под надзором в больнице, сообщает 8am.media.
Источники сообщили изданию Hasht-e Subh Daily в воскресенье, 5 октября, что Навайе был вынужден покинуть Афганистан по нелегальным маршрутам после прихода к власти талибов из-за угрозы безопасности.
По словам источников, после жестоких пыток и длительного содержания под стражей без внимания со стороны властей, его рука почернела от травмы и в итоге была ампутирована в больнице.